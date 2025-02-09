CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Gazze sözlerine art arda tepkiler: Siyasi şuursuzluktan ibaret

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ:

Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatı boyunca mazlumdan yana kararlı duruşu ve Filistin davasına olan güçlü desteği milletimizin ve tüm dünyanın malumudur. Bu konuda defalarca en büyük tanıklığı yapan ise bizzat Filistinli kardeşlerimizdir.

Bu açık hakikate rağmen, Filistin davası konusunda samimiyetten uzak siyasi polemik peşinde olanları aziz milletimizin ferasetine havale ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti olarak Gazze’de ateşkesin sürekli hale gelmesini, insani yardımların ulaştırılmasını, 1967 sınırları ile bağımsız Filistin devletinin kurulmasını her ortamda savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyasi tarihin en şuursuz işlerinden birine imza atıp, Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkmış. Özgür Özel, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanımızın sessiz kaldığını söylemiş. Özgür Özel’in bu tutumu tam bir siyasi gaflettir.

Cumhurbaşkanımız bütün siyasi hayatı boyunca bulunduğu ulusal ve uluslararası her zeminde Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade eden yegane siyasi liderdir.

ABD yönetiminin yaklaşımı hakkında Cumhurbaşkanımızın net tutumu, hem partimiz hem hükümetimiz adına yapılan açıklamalarda en açık biçimde ifade edilmiştir. Cumhurbaşkanımız, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasını siyasi hayatının en temel ilkelerinden biri olarak ifade etmektedir.

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Cumhurbaşkanımız, Hamas hakkında yaptığı değerlendirmelerde, Hamas’a terörist diyenlere karşı çıkmış ve Hamas üyelerini “öz vatanını savunan kişiler” olarak nitelemiştir. Cumhurbaşkanımız bunu siyasi yasaklı olduğu dönemde yaptığı ABD ziyareti sırasında bir gazetecinin sorduğu soruya cevaben o günlerden beri söylemektedir.

Özgür Özel ise, İsrail’in soykırım ve cinayet eylemlerinin en yakıcı günlerinde Hamas’a önce terörist demiş, ardından gelen tepkiler üzerine “Hamas terör eylemleri yapıyor” demiştir.

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Sayın Cumhurbaşkanımız, hayatı boyu Filistinli kardeşlerimize her alanda desteğini fiilen vermiştir ve bu anlamda sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda insanlık vicdanının da her daim sözcüsü olmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyetine ve bu konudaki kararlı duruşuna, dost düşman tüm dünya şahitlik etmektedir.

Bugüne kadar Filistin’deki direnişin meşruiyetini sorgulamaktan başka bir değerlendirmesi olmayan Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın samimiyetini sorgulamaya kalkması siyasi dalaletten başka birşey değildir.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA:

Sayın Cumhurbaşkanımız siyasi hayatı boyunca mazlum halkların yanında sağlam bir duruş sergilemiş ve sergilemeye devam etmektedir.

Gazze’de yapılan soykırıma karşı en güçlü sesin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımızdır; Türkiye’dir. Bunu da tüm dünya liderleri yakinen bilmektedir.

Gazze katliamları hakkında duruşu net olmayanların bunu sorgulamaya da hakkı yoktur.

Türkiye olarak, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz.

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ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, gücünü milletimizden alan, haksızlıklar karşısında asla susmayan güçlü bir liderdir.

CHP Genel Başkanının Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkması, siyasi şuursuzluktan ibarettir.

İsrail’in Gazze’ye yönelik vahşi saldırıları sürerken, vatanlarını savunan Hamas’a terör örgütü diyenlerin, siyasi hayatı boyunca Filistin davasını her platformda savunan Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuda olumsuz tek kelime bile etmesi ciddiyetsizliktir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Filistin’in bağımsızlığı için en net ve cesur duruşu sergileyen liderdir.

İsrail’in zulmüne her platformda karşı çıkmış, Gazze’de katledilen masumların hakkını savunmuştur.

“Dünya 5’ten büyüktür” diyerek mazlumların sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımız, sadece Türkiye’nin değil, tüm mağdurların umududur.

Türkiye olarak, Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

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MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN:

Filistin davasının en güçlü savunucusu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsrail zulmü, işgali ve soykırımına karşı vicdanların en gür sesi ve lideridir.

Türkiye, adalet ve insan hakları mücadelesinde Filistin halkının yanında durmaya devam edecektir.

Hiçbir siyasi karalama ve algı operasyonları bu gerçeği değiştiremez.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Filistin davasının en güçlü savunucusu, Filistinli kardeşlerimizin en samimi dostudur.

Bunu tüm dünya bilir.

Hiçbir siyasi manipülasyon, hiçbir karalama bu hakikati örtemez.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN:

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, uluslararası tüm platformlarda Filistin halkının sesi, Filistin Davasının en güçlü destekçisi olmuştur.

Türkiye’nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde adil ve kalıcı barışın sağlanması; 1967 sınırları temelinde, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması için verdiği samimi mücadeleye milletimiz şahittir.

Bu hakikate ve apaçık gerçeklere rağmen mazlumdan yana hiçbir zaman tavır gösterememiş, devrik zalimleri bile savunmuş kimi odakların ve “sözde” siyasilerin açıklamalarını aziz milletimizin vicdanına bırakıyoruz.

Filistin halkına verdiğimiz desteği kararlılıkla devam ettireceğiz.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT:

Bütün siyasi hayatı boyunca bir dava şuuru ile hareket eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın her bir noktasındaki mazlumların sorunları ile yakından ilgilenen bir liderdir.

Filistin meselesi de Sayın Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu, ulusal ve uluslararası platformlarda gündeme getirdiği, destek verdiği ve bedeller ödemeyi göze aldığı bir meseledir.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü ve tarihsel arkaplanı daha uzun yıllara dayanan zulmü, işgali ve soykırım girişimleri karşısında da en büyük tepkiyi gösteren, siyasal liderlik sergileyen de yine kendileridir. Bu duruma başta Filistin halkı ve İslam dünyası olmak üzere uluslararası toplum şahitlik ederken, içeride yürütülmeye çalışan propagandanın bir karşılığı bulunmamaktadır.

Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin duruşunun en net örneklerinden biri de uluslararası alanda İsrail ile ticareti durduran yegane ülke olmamızdır. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilgili kurumlarımızla birlikte Filistin’in meşru haklarını savunmaya devam etmektedir. Tek hakikat budur ve buna da milletimiz şahittir.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zalimlerin karşısında dik duruşu, mazlumların umudu ve sessizlerin gür sesi olduğu dünyanın kabul ettiği bir hakikattir.

Dünya mazlumları ve dahi Gazzeli masumlar için attığı adımlar apaçık ortadayken, uluslararası ilişkiler ile ilgili her düşündükleri yanlış çıkan, her çıkarımları ellerinde kalan, yaptıkları açıklamalarda zerre samimiyet bulunmayan birilerinin bu gerçekleri görme özürleri ve bu konu üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı kifayetsiz sözler etmesi, siyasi yetersizliklerinin bir tezahürüdür.

Birileri ne söylerse söylesin, biz Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan liderliğinde mazlumların yanında yer almaya, hakkı ve hakikati savunmaya devam edeceğiz.