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CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında cumhuriyet başsavcısına yönelik ifadeleri dolayısıyla soruşturma başlatıldı.

29.11.2024 - 13:36 |
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma

CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca, CHP Genel Başkanı Özel hakkında açılan soruşturmayı şu ifadelerle anlattı:

Cumhuriyet Başsavcılı 26.11.2024'teki TBMM grup toplantısında ve bugünkü Marmara Ceza İnfaz Kurumu önünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve terörle mücadelede hedef göstermek' suçundan resen soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmayla ilgili hakkında fezleke için çalışma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek.

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