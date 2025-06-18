CHP Genel Başkanı Özel'e atılan yumruk ile ilgili iddianame hazırlandı! Sanık için istenilen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Atatürk Kültür Merkezi önünde yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaralandığı olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında iddianame düzenlendi. İddinamede şüphelinin olay tarihinde kaldığı aparttan, 08:30 sıralarında ayrıldığı, daha sonra Taksim civarındaki bir otele giderek burada kahvaltı yaptığı, akabinde Taksim Meydanı’na doğru yürümeye devam ettiği ve Atatürk Kültür Merkezi önüne geldiği, burada yaklaşık 2,5-3 saat kadar beklediği, bu sırada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in tören alanına giriş yaptığını gördüğü, şüphelinin tören bitimine kadar alandan ayrılmadığı aktarıldı. İddianamede ayrıca, törenin bitimine müteakip Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in alandan ayrıldığı esnada şüphelinin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in yanına yaklaşarak müştekinin yüzüne tokat atmak suretiyle sözkonusu yaralama eylemini gerçekleştirdiği aktarıldı.

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5 YILLIK GEÇMİŞE DÖNÜK HTS VERİLERİ İNCELENDİ

Hazırlanan İddianamede, olayla ilgili tüm incelemelerde şüphelinin herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibat ve iltisakının tespit edilmediği, şüphelinin GSM hatlarının tespit edilip 5 yıllık geçmişe dönük HTS verilerinin alınarak gerekli incelemelerin yaptırıldığı, şüphelinin irtibat kurduğu veya ifadesinde bahsettiği tüm şahısların ifadelerinin alındığı, şüpheli hakkında düzenlenen HTS Analiz Raporu ve MASAK verilerinde başkaca eyleme iştirak eden kişi veya kişilere yönelik bir veriye rastlanmadığına da değinildi.

4,5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, şüphelinin alınan ifadesinde suçlamaları kabul ettiği, olay günü Taksim Meydanı’na gittiği esnada bir kalabalık gördüğü, kalabalıktaki kişilerden Atatürk Kültür Merkezi’nde cenaze merasimi olduğunu öğrendiği, cenaze merasimine katılmak için alana giriş yaptığı ve beklediği , o sırada müştekiyi gördüğünü ve sözkonusu eylemi bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini söylediği aktarıldı. İddianamede saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun 4,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.