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GündemChelsea'yi almak isteyen Muhsin Bayrak kimdir? Mutki Aşireti lideri Muhsin Bayrak ne iş yapıyor?
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Chelsea'yi almak isteyen Muhsin Bayrak kimdir? Mutki Aşireti lideri Muhsin Bayrak ne iş yapıyor?

Mutki Aşireti lideri Muhsin Bayrak, İngiltere’nin Chelsea’ye talip oldu. Roman Abramoviç'in Chelsea’yi satılığa çıkardığını açıklamasının ardından Türk iş adamı ve Mutki Aşireti lideri Muhsin Bayrak, kulübü satın almaya talip olduğunu açıkladı. Peki, Chelsea'yi almak isteyen Muhsin Bayrak kimdir? Mutki Aşireti lideri Muhsin Bayrak ne iş yapıyor? İşte Muhsin Bayrak hakkında merak edilenler…

05.03.2022 - 16:17 |
Chelsea'yi almak isteyen Muhsin Bayrak kimdir? Mutki Aşireti lideri Muhsin Bayrak ne iş yapıyor?

Roman Abramoviç'in Chelsea’yi satılığa çıkardığını açıklamasının ardından Türk iş adamı Mutki Aşireti lideri Muhsin Bayrak kulübe almak istediğini açıkladı. Bu haberin ardından Muhsin Bayrak gündem oldu. Pek çok kişi Mutki Aşireti lideri Muhsin Bayrak hakkındaki detayları araştırıyor. Peki, Chelsea'yi almak isteyen Muhsin Bayrak kimdir? Mutki Aşireti lideri Muhsin Bayrak ne iş yapıyor? İşte Muhsin Bayrak’ın hayatı…

MUTKİ AŞİRETİNİN LİDERİ MUHSİN BAYRAK KİMDİR?

Muhsin Bayrak'ın ailesi Türkiye sanayisinde adı duyulmuş ailelerdendir. Aslen Bitlisli olan Muhsin Bayrak, yüksek nüfus oranıyla Türkiye'nin en geniş ailelerinden biri olan Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideridir. 90'lı yıllarda ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Muhsin Bayrak, eğitimini burada tamamladı.

İnşaat mühendisliği bölümünden mezun olan Muhsin Bayrak, 1999 yılında bir şirket kurdu. Yurt içinde ve yurt dışında projelerde yer aldı.

MUHSİN BAYRAK CHELSEA'Yİ SATIN ALACAK MI? 

Roman Abramovich'in sahibi olduğu Premier Lig Kulübü Chelsea satışa çıkarıldı. Muhsin Bayrak'ın kulübü almak için teklif verdiği ve satın alma şartlarını görüştüğü iddia edildi.

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