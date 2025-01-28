Cevdet Yılmaz, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Sayın Filippo Grandi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldik. Görüşmemizde, ülkemizde geçici koruma altında yaşayan Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri için yürüttüğümüz çalışmaları ve insani diplomasi alanındaki katkılarımızı ele aldık" dedi.

'ULUSLARARASI TOPLUMUN DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMASI GEREKİYOR'

Gazze ve Suriye başta olmak üzere Türkiye'nin vatanlarından edilmiş insanlara ayrım gözetmeden gösterdiği hassasiyetin bugün daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Yılmaz, "Savaşların ve insani krizlerin önlenmesi için uluslararası iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Uluslararası toplumun, Suriye'de yaptırımların sona erdirilmesi, istikrarın sağlanması ve geri dönüşleri destekleyecek projelerin hayata geçirilmesi için daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Sayın Grandi'ye bugüne kadar sergilediği iş birliği için teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)