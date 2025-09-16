Çeşme'nin tarihi kalesi emeğin sergisi oldu!

Haberin Devamı

Ebru, oya, telkâri, gümüş, porselen, çini gibi el sanatlarının öne çıktığı serginin alışı törenle gerçekleşti. Çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta, ÇEŞKA Başkanı Berna Güler hem faaliyetleri hem de sergiyle ilgili bilgi verdi. Hem gıda üretiminde hem de el sanatları alanında son derece güzel işlere imza attıklarını belirten Güler, "Bu birlikteliğimizden büyük mutluluk duyuyoruz. Amacımız, kadınların istihdamını artırmak; onların sosyal hayatta, toplumda ve hatta aile içinde daha güçlü bir statü kazanmalarını sağlamak. Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını elde etmeleri ve karşılaştıkları zorlukları aşmaları bizim için en önemli hedef. Bu konuda önemli bir yol kat ettiğimize inanıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız sergi, bu çalışmaların bir parçası. Müze Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırladığımız sergide, geleneksel sanatlarımızı tanıtıyoruz. Arkadaşlarımızın el emeğiyle ortaya çıkan bu eserler son derece kaliteli. Hem bu sanatları gelecek nesillere aktarmak hem de gençleri bu alanlara özendirmek bizi çok mutlu ediyor. On yıl, uzun bir süre. Ancak biz bu süreci, ortaklarımız ve yönetimimizle hiçbir sorun yaşamadan, tamamen dayanışma ve güven içinde yürüttük. İyi ki bu yola çıkmışız, iyi ki bu çalışmaları birlikte gerçekleştirmişiz." dedi.







"Çalışmalarımız kalıcı bir değer oluşturacak"



Sergide porselen dekor çalışmalarıyla dikkat çeken Arzu Dinçalp ise hazırlık sürecine değinerek şunları söyledi: "Yaklaşık üç aylık bir hazırlık sürecimizin ardından bu sergiyi ortaya çıkardık. Hep birlikte resim, ebru, porselen dekor gibi farklı sanat dallarında çalışmalar yürütüyoruz. Tüm ürünlerin altyapısını da kendimiz hazırlıyoruz. Ben modernize edilmiş porselen dekor üzerine yoğunlaştım. Bunun yanında seramik alanında üretim yapan arkadaşlarımız da eserleriyle sergide yer alıyor. Hepimizin emeğinin, güzel ve kalıcı bir değer oluşturacağına inanıyorum. Ayrıca sergimizin, Çeşme’nin simgelerinden biri olan Kale’deki sergi salonunda açılmış olması da bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Burada sanatseverlerle buluşmak mutluluk verici. Hepinize teşekkür ediyorum."





24 Eylül Çarşamba gününe kadar her gün 10.00-23.00 saatleri arasında gezilebilecek.