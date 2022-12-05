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Çerkezköy'de çeşmelerden çamurlu su akmaya başladı

Çerkezköy'ün Fevzipaşa ve Gaziosmanpaşa mahallelerindeki bazı evlere çamurlu su akmaya başladı. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken, evlerindeki birçok eşyanın bozulduğunu da kaydetti.

05.12.2022 - 18:19 | | İHA
Çerkezköy'de çeşmelerden çamurlu su akmaya başladı

Çerkezköy’de iki mahalleden yüzlerce vatandaş son günlerde su sıkıntısı yaşıyor. Çeşmelerden temiz su yerine kirli su akması vatandaşları isyan ettirdi. En büyük sıkıntıyı ev hanımlarının yaşadığı kaydedilirken, evlerdeki birçok elektronik eşyanın bozulduğu da belirtildi. Bazı vatandaşlar, dışarıdan su alarak yemeklerini yapmaya başladıklarını ifade etti.

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Mahalle sakinleri, “Sürekli su sıkıntısı yaşıyoruz. Çok fazla kesinti olmaya başladı. Türkiye’nin en pahalı suyunu veren belediyenin suyunun da kaliteli olması gerekirken, çamurlu su akmaya başladı. Makinelerimiz sürekli bozuluyor. Bu duruma çözüm bulunmasını bekliyoruz” dedi.

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