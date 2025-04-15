Cep telefonu, anahtar, bidonla üzüm yaprağı! Tramvayda unutulanlar 'yok artık' dedirtti

Kayseri'de toplu ulaşımda en çok tercih edilen tramvaylarda vatandaşlar tarafından unutulan eşyalar Ulaşım AŞ'nin kayıp eşya bürosunda toplanıyor.

Cep telefonları, anahtarlar, araç anahtarları, tespihler, bastonlar, kredi kartları, kulaklıklar, şuruplar, saatler, gözlükler, çantalar, şemsiyeler ve bidon içerisindeki üzüm yaprağı sahiplerini bekliyor.

Ayrıca, unutulan cüzdanların içerisinden toplanan 80 bin TL de, hayır kurumlarına bağışlanacak.

Ulaşım AŞ Raylı Sistem İşletme Müdürü Ömer Demirdirek, "Raylı sistem istasyonlarında güvenlik personellerimiz mevcut. Güvenlik personellerimiz istasyonları düzenli olarak kontrol ediyor ve buldukları eşyaları gün sonuna kadar istasyonlarda muhafaza ediyorlar. Bu arada vatandaşlar gelip ulaşırsa aynı istasyondan alma fırsatını elde edebiliyorlar. Gün sonuna kadar gelmedikleri durumlarda da kayıp eşya büromuzda biz eşyaları muhafaza ediyoruz. 3 ay süreyle eşyalar burada muhafaza ediliyor. Kayıp eşya büromuza başvuru yapan vatandaşlarımızın eşyalarını kendilerine ait olduğunu belirledikten sonra teslim ediyoruz. Unutulan eşyalar genellikle mevsimsel ve dönemsel olarak değişmektedir. Şemsiyeler, güneş gözlükleri, okul döneminde çantalar, kitaplar ve kalemlerini unutuyorlar. En sık görülenler bunlardır. Çok farklı ürünler var. Paralarını ve ziynet eşyalarını unutanlarda oluyor" dedi.

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Demirdirek, "3 ayın sonunda ziynet eşyaları ve nakit olarak bulunan paralar hayır kurumlarına bağışlanıyor. Geçmişte de çeşitli hayır kurumlarına bu bağışlar yapıldı. Şuanda da 80 bin TL civarında nakdi birikmiş durumdadır. Yılsonuna kadar biriken para yine hayır kurumlarına bağış yapılacak" diye konuştu.