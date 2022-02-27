Türkiye genelinde soğuk hava ve yağışlar devam ediyor. Meteroloji, gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğini duyurdu. Soğuk havaların hakim olduğu bugünlerde pek çok kişi de ilkbaharın habercisi olarak kabul edilen cemrenin ne zaman düşeceğini araştırıyor. Peki, Cemre suya ne zaman düşecek? Cemre ne zaman düşüyor? İşte 2022 cemre takvimi!

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Arapça kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere ‘cemreviye' denilmektedir.

Cemre 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa düşer böylece havalar ısınır.

2022 CEMRE TAKVİMİ! CEMRE SUYA NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemre 19-20 Şubat'ta havaya düşmüştü. 2022 yılının ikinci cemresi 26-27 Şubat'ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşecek. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur. 1. cemre havaya (19-20 Şubat), 2. cemre suya (26-27 Şubat), 3. cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.