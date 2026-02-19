Cemre düştü mü? İlk cemre ne zaman düşecek? İşte bahar müjdecisi cemrelerin havaya, suya, toprağa düşme tarihleri 2026...

Hava sıcaklıklarının yükselmeye başlamasıyla birlikte “İlk cemre ne zaman düşecek?” sorusu yeniden gündeme geldi. Baharın habercisi olarak kabul edilen cemrelerin 2026 yılına ait düşme tarihleri netleşti.

İLK CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

Cemre, halk inanışında doğadaki ısınma sürecini temsil eden sembolik bir olay olarak görülür. Arapça kökenli olan “cemre” kelimesi, “kor” ya da “ateş” anlamını taşır ve kışın etkisinin kırılmaya başladığını ifade eder.

İnanca göre;

İlk olarak havaya düşen cemreyle birlikte soğukların şiddeti azalır.

Ardından suya düşen cemre, suların ısınmaya başlamasını simgeler.

Son olarak toprağa düşen cemre ise doğanın canlanışını, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin hareketlenmesini temsil eder.