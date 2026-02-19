Cemre düştü mü? İlk cemre ne zaman düşecek? İşte bahar müjdecisi cemrelerin havaya, suya, toprağa düşme tarihleri 2026...
19.02.2026 - 09:11Güncellenme Tarihi:
Bahar müjdecisi ilk cemre düştü mü? Soğuk kış günlerinin ardından havaların ısınması sembolüne gelen cemre düşme sıralaması, tarihleri ve günleri belli oldu. Ateş, ve kor anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Peki ilk cemre ne zaman düşecek? Cemre düştü mü? İşte detaylar...
Hava sıcaklıklarının yükselmeye başlamasıyla birlikte “İlk cemre ne zaman düşecek?” sorusu yeniden gündeme geldi. Baharın habercisi olarak kabul edilen cemrelerin 2026 yılına ait düşme tarihleri netleşti.
İLK CEMRE DÜŞTÜ MÜ?
2026 Cemre Düşme Takvimi
- Birinci Cemre (Havaya): 19 Şubat 2026
- İkinci Cemre (Suya): 26 Şubat 2026
- Üçüncü Cemre (Toprağa): 5 Mart 2026
Cemre, halk inanışında doğadaki ısınma sürecini temsil eden sembolik bir olay olarak görülür. Arapça kökenli olan “cemre” kelimesi, “kor” ya da “ateş” anlamını taşır ve kışın etkisinin kırılmaya başladığını ifade eder.
İnanca göre;
İlk olarak havaya düşen cemreyle birlikte soğukların şiddeti azalır.
Ardından suya düşen cemre, suların ısınmaya başlamasını simgeler.
Son olarak toprağa düşen cemre ise doğanın canlanışını, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin hareketlenmesini temsil eder.