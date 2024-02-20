Cemre düştü mü 20 Şubat 2024? İlk cemre düşünce ne olur, hava ısınır mı? Cemre düşmesi nedir?

Orta Asya'dan Arap coğrafyasına, Çin'den Yunanistan'a pek çok kültürde, yılın neredeyse aynı günleri, cemrelerin düşerek ya da yükselerek havayı, toprağı ve suyu ısıttığı tarihler olarak kabul ediliyor. Peki, Cemre düşmesi nedir, cemre havaya düşünce ne olur?

Cemre havaya düştü

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemrenin ilki havaya düştü.

Cemrelerin ikincisinin 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsünün de 5-6 Mart'ta toprağa düşeceğine inanılıyor.

Cemre düşmesi nedir?

Cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor.

Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

Cemre düşünce ne olur?

"Sıcaklık" ve "sıcaklığın yükselişi" anlamlarına da gelen cemre, 27 Şubat'ta suya, 6 Mart'ta ise toprağa düşerek doğanın tam anlamıyla canlanmasını sağlayacak.

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Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere ‘cemreviye’ denilmektedir.