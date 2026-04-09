Çaya yüzde 10 zam: ÇAYKUR yeni fiyatları duyurdu

2026 yaş çay hasat sezonunun başlamasına kısa süre kala, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) fiyat düzenlemesine gitti. Artan üretim maliyetleri ve ekonomik göstergeler doğrultusunda kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 10 oranında zam yapıldı.

ZAM KARARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Alınan zam kararı 8 Nisan itibarıyla yürürlüğe girdi. Güncellenen fiyat listeleri toptancı bayiler ve distribütörlere iletilirken, yeni fiyatların raflara kademeli olarak yansımaya başladığı belirtildi.

Fiyat artışının, ÇAYKUR bünyesindeki tüm kuru çay ürünlerini kapsadığı öğrenildi. Rize Turist, Tiryaki ve Filiz başta olmak üzere tüm ürün gruplarında ortalama yüzde 10 seviyesinde artış yapıldı.

Zam kararında; yaş çay sezonu öncesinde piyasa dengelerinin korunması, artan enerji maliyetleri, işçilik giderleri ve paketleme maliyetlerindeki yükselişin etkili olduğu ifade edildi. Yeni sezon öncesinde yapılan düzenlemenin, sektörde fiyat dengesini sağlamayı amaçladığı değerlendiriliyor.