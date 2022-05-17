Çay zammı sonrası flaş karar! Sosyal medyada gündem oldu
Çaya zam geldi. Belediye ekipleri denetime çıktı. Ankara’nın Sincan ilçesinde çaya gelen zammı fırsat bilip çay reyonunu boşaltan bir süper markete zabıta tarafından ceza kesildi. Olayın görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İşte son dakika haberinin detayları...
17.05.2022 - 19:24 | | İHA
Olay, Ankara’nın Sincan ilçesinde süper market zinciri mağazasında meydana geldi. Çaya gelen zammı fırsat bilen süper marketin çalışanlarının çay reyonunu boşalttığı anlar, alışveriş yapan vatandaşın kamerasına yansıdı. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki topladı. Görüntüler üzerine harekete geçen Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, süper markette inceleme yaptı. Ekipler markete ceza kesti.