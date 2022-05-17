GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemÇay zammı sonrası flaş karar! Sosyal medyada gündem oldu
HaberlerGündem Haberleri Çay zammı sonrası flaş karar! Sosyal medyada gündem oldu
ABONE OL

Çay zammı sonrası flaş karar! Sosyal medyada gündem oldu

Çaya zam geldi. Belediye ekipleri denetime çıktı. Ankara’nın Sincan ilçesinde çaya gelen zammı fırsat bilip çay reyonunu boşaltan bir süper markete zabıta tarafından ceza kesildi. Olayın görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

17.05.2022 - 19:24 | | İHA
Çay zammı sonrası flaş karar! Sosyal medyada gündem oldu

Olay, Ankara’nın Sincan ilçesinde süper market zinciri mağazasında meydana geldi. Çaya gelen zammı fırsat bilen süper marketin çalışanlarının çay reyonunu boşalttığı anlar, alışveriş yapan vatandaşın kamerasına yansıdı. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki topladı. Görüntüler üzerine harekete geçen Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, süper markette inceleme yaptı. Ekipler markete ceza kesti.

GÜNCEL HABERLER

17 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı

17 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı

Dini nikahlı eşini öldürüp yakmıştı! Korkunç gerçeği bu sözlerle itiraf etti

Dini nikahlı eşini öldürüp yakmıştı! Korkunç gerçeği bu sözlerle itiraf etti

Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonu'nda 2 sığınak imha edildi

Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonu'nda 2 sığınak imha edildi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

17 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı

17 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı

Sıradaki Haber
O şirketten flaş karar! Çalışanlara sınırsız tatil izni verildi

O şirketten flaş karar! Çalışanlara sınırsız tatil izni verildi

Sıradaki Haber
Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa günü yükselişle kapattı

Sıradaki Haber
Emirates kabin memuru alacak! 30 şehirde mülakatlar yapılacak! İşte Emirates Group Careers başvuru ekranı!

Emirates kabin memuru alacak! 30 şehirde mülakatlar yapılacak! İşte Emirates Group Careers başvuru ekranı!

Sıradaki Haber