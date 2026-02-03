GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇatıdan düşen kar kütlesi otomobile zarar verdi
HaberlerGündem Haberleri Çatıdan düşen kar kütlesi otomobile zarar verdi

Çatıdan düşen kar kütlesi otomobile zarar verdi

03.02.2026 - 20:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİNGÖL (İHA)

Çatıdan düşen kar kütlesi otomobile zarar verdi

Bingöl’de havaların yumuşaması ile çatıdan düşen kar kütlesi park halindeki araca zarar verdi.

Bingöl’de havaların yumuşamasıyla birlikte binaların çatılarında biriken kar kütleleri tehlike oluşturmaya başladı. Bir binanın çatısından düşen kar, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, otomobilin tavanında ciddi hasar meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, yaşanan olay kısa süreli paniğe neden oldu.

Yetkililer, havaların ısınmasıyla birlikte çatı ve saçaklarda biriken kar kütlelerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Güncel Haberler

Beytüşşebap’ta dev kayalar köye düştü, 30 hayvan telef oldu
#Gündem

Beytüşşebap’ta dev kayalar köye düştü, 30 hayvan telef oldu

Ünye'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
#Gündem

Ünye'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çatıdan düşen kar kütlesi otomobile zarar verdi
#Gündem

Çatıdan düşen kar kütlesi otomobile zarar verdi