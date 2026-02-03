Çatıdan düşen kar kütlesi otomobile zarar verdi

Bingöl’de havaların yumuşamasıyla birlikte binaların çatılarında biriken kar kütleleri tehlike oluşturmaya başladı. Bir binanın çatısından düşen kar, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, otomobilin tavanında ciddi hasar meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, yaşanan olay kısa süreli paniğe neden oldu.



Yetkililer, havaların ısınmasıyla birlikte çatı ve saçaklarda biriken kar kütlelerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.