CAS nedir, CAS’a gitmek ne anlama geliyor?

CAS (Court of Arbitration for Sport) Spor Tahkim Mahkemesi'dir. CAS, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) bir parçası olarak, spor hukuku ile ilgili anlaşmazlıkları çözmek için kurulmuştur. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS), ana merkezi İsviçre'nin Lozan kentinde yer almaktadır. Aynı zamanda New York ve Sidney'de de mahkemeler bulunmaktadır. Olimpiyatlara ev sahipliği yapan şehirlerde geçici Spor Tahkim Mahkemesi kurulmaktadır. CAS, taraflar arasında bir anlaşmazlık söz konusu olduğu zaman, taraflar arasında CAS'a başvuru konusunda bir tahkim anlaşması sağlanmışsa CAS'a gidilebilir.

Olimpiyat Tüzüğü'nün 61. maddesine göre Olimpiyat Oyunları ile ilgili her türlü anlaşmazlıkta sadece CAS yetkilidir. Tüm Uluslararası Olimpik Federasyonlar en azından bazı anlaşmazlıklar açısından CAS yargılamasını tanımışlardır. 2009 yılında Uluslararası Anti-Doping Yasası'nı imzalayan devletler anlaşarak, bunların içerisine Uluslararası Olimpik Federasyonlar ve Ulusal Olimpiyat Komiteleri de dahildir, anti-doping yasaları ihlallerinde CAS'ın yargılama yapmasını tanımışlardır. CAS tarafından hakkında en çok karar verilen davalar; profesyonel futbol kulüplerinin transfer anlaşmazlıkları veya sporda performans artırıcı madde kullanımından kaynaklanan doping davalarıdır.

