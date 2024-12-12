Canlı yayında ortalık karıştı! İlber Ortaylı yayını terk etti, nedenini açıkladı

İlber Ortaylı ve Soli Özel; Ortadoğu coğrafyası, Suriye ve Irak üzerine konuşurken bir anda tartışma çıktı ve Ortaylı yayını terk etti. Ortaylı yayını neden terk ettiğini Hürriyet’e anlattı:

“Soli Özel’i eskiden tanırım, selamlaşırız, bir husumetimiz de yok ama öyle sık da görüşüp konuştuğum biri de değil. Bana orada ‘Dedikoducu’ diyor, mahalle kahvesi mi orası? Hoş bir lisan ve üslup değil. Karşıda insanlar oturuyor, millet izliyor. Boş bir adam değil ama çok dolu da değil. Ezberle muhakeme olmaz. Orada sanki bildiri okur gibi... Kavga etmedik tabii ama görüşmeye de niyetim yok. Öyle adamlarla oturulmaz. Bu yaştan sonra orada susup dinleseydik millet ne derdi bize? Daha önce onunla bir programa çıkmamıştım ama bu sefer böyle oldu. Demek ki daha dikkatli olmam lazım...”