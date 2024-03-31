Canlı seçim blogu: İstanbul'da hangi ilçelerde kim önde? İlk sonuçlara göre İBB'de kim önde?

Seçim yasakları kalktı ve canlı veriler gelmeye başladı. 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde il il sonuçları gazetevatan seçim sayfasında takip ediliyor. Özellikle merak edilen şehirlerin başında İstanbul geliyor. Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kim önde götürüyor?

İLK SONUÇLARA GÖRE İSTANBUL'DA KİM ÖNDE?

Canlı seçim blogu: İlk sonuçları YSK sisteminden gelmeye başlamsıyla birlikte illerde de adayların aldıkları oy oranları akmaya başladı. Verilere göre İstanbul'un ilçelerinde kim önde?

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İSTANBUL'UN HANGİ İLÇESİNDE KİM ÖNDE?

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oy sayımına geçildi. Sandıklar kapandı ve sayılan oylar Yüksek Seçim Kurulu sistemine dahil edilmeye başlandı. Bu veriler seçim yasağının kalkmasıyla birlikte canlı olarak gazetevatan seçim sayfasında olacak.

İstanbul'da ilçe seçim sonuçları da bu andan itibaren canlı olarak takip edilmeye başlanacak.

Adalar Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Esenyurt Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

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