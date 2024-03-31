Canlı seçim blogu: İstanbul'da hangi ilçelerde kim önde? İlk sonuçlara göre İBB'de kim önde?
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oy verme işlemi bitti. Sandıklar kapandı ve oy sayımına geçildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre İstanbul'un hangi ilçesinde kim önde merak edilmeye başlandı. 39 ilçeye sahip İstanbul'da büyükşehirde Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'nun kıyasıya mücadelesi devam ediyor. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde kim önde? İlk sonuçlara göre İBB seçiminde kim önde götürüyor?
Seçim yasakları kalktı ve canlı veriler gelmeye başladı. 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde il il sonuçları gazetevatan seçim sayfasında takip ediliyor. Özellikle merak edilen şehirlerin başında İstanbul geliyor. Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kim önde götürüyor?
İLK SONUÇLARA GÖRE İSTANBUL'DA KİM ÖNDE?
Canlı seçim blogu: İlk sonuçları YSK sisteminden gelmeye başlamsıyla birlikte illerde de adayların aldıkları oy oranları akmaya başladı. Verilere göre İstanbul'un ilçelerinde kim önde?
İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINZ
İSTANBUL'UN HANGİ İLÇESİNDE KİM ÖNDE?
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oy sayımına geçildi. Sandıklar kapandı ve sayılan oylar Yüksek Seçim Kurulu sistemine dahil edilmeye başlandı. Bu veriler seçim yasağının kalkmasıyla birlikte canlı olarak gazetevatan seçim sayfasında olacak.
İstanbul'da ilçe seçim sonuçları da bu andan itibaren canlı olarak takip edilmeye başlanacak.
Adalar Seçim Sonuçları
Arnavutköy Seçim Sonuçları
Ataşehir Seçim Sonuçları
Avcılar Seçim Sonuçları
Bağcılar Seçim Sonuçları
Bahçelievler Seçim Sonuçları
Bakırköy Seçim Sonuçları
Başakşehir Seçim Sonuçları
Bayrampaşa Seçim Sonuçları
Beşiktaş Seçim Sonuçları
Beykoz Seçim Sonuçları
Beylikdüzü Seçim Sonuçları
Beyoğlu Seçim Sonuçları
Büyükçekmece Seçim Sonuçları
Çatalca Seçim Sonuçları
Çekmeköy Seçim Sonuçları
Esenler Seçim Sonuçları
Esenyurt Seçim Sonuçları
Eyüpsultan Seçim Sonuçları
Fatih Seçim Sonuçları
Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları
Güngören Seçim Sonuçları
Kadıköy Seçim Sonuçları
Kağıthane Seçim Sonuçları
Kartal Seçim Sonuçları
Küçükçekmece Seçim Sonuçları
Maltepe Seçim Sonuçları
Pendik Seçim Sonuçları
Sancaktepe Seçim Sonuçları
Sarıyer Seçim Sonuçları
Silivri Seçim Sonuçları
Sultanbeyli Seçim Sonuçları
Sultangazi Seçim Sonuçları
Şile Seçim Sonuçları
Şişli Seçim Sonuçları
Tuzla Seçim Sonuçları
Ümraniye Seçim Sonuçları
Üsküdar Seçim Sonuçları
Zeytinburnu Seçim Sonuçları