Çankırı'da vaşak ve yavruları görüntülendi

Ankara'da yaşayan doğa tutkunu Cihaner Tekçam, kaçak avcıları caydırmak ve doğal yaşamı korumak amacıyla Ilgaz Dağları'ndaki ormanlık alanlara kameralar yerleştirdi. Tekçam'ın kameraları nesli tehlike altında olan vaşakları görüntüledi. Kameralara yansıyan görüntülerde, vaşakların, yavrularıyla birlikte doğal ortamlarında dolaştığı görüntülendi. Tekçam, Çankırı'da ilk kez vaşak ile karşılaştığını belirterek çok şaşırdığını söyledi.







“BÖLGEDE DAHA ÖNCE HİÇ VAŞAK GÖRMEMİŞTİK”

Kaçak avcılığı engellemeye çalıştığını belirten Tekçam, “Amacım, kaçak avcılığın önüne geçmek ve bir nebzede olsun avcıları caydırmaktı. Kameraları ormana yerleştirtildikten sonra, bölgemizde yaşadığını bildiğimiz ama daha önce görmediğimiz bir vaşak türü tespit ettik. Bölgede daha önce hiç vaşak görmemiştik. Görünce çok şaşırdık. Zaman zaman olduğunu duyuyorduk ama hiç görülmemişti. Vaşağın görüntülerinden bir tanesinde, gündüz vakti ormanda gezdiğini gördük. Diğerinde ise gece vakti yavruları ile gezdiği görülüyor. Benim için vaşak görüntülemek çok güzel bir histi” dedi.

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