Çankırı'da görüş mesafesini 50 metreye düşürdü! Sürücüler zor anlar yaşadı

Çankırı'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, kent merkezinin yanı sıra şehirlerarası kara yollarında görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, yoğun sis nedeniyle hızlarını azaltarak kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri, kazaların önüne geçmek için takip mesafesinin korunması ve aşırı hızdan kaçınılması konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.