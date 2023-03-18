Çanakkale'yi yenilmez yapan mayınlar ilk kez görüntülendi! 'Görevinin büyüklüğü nedeniyle şehit kabul edildi'

Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde savaşın kaderini değiştiren 26 mayının, dökülmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı. Nusrat’ın güvertesinde görüntülenen mayınları döken kahramanların 35’inin isimleri bilinmiyor.

Milliyet'in haberine göre; Birinci Dünya Savaş’ı sürerken Osmanlı İmparatorluğu’nu işgal etmek için İstanbul’u ele geçirmek isteyen İtilaf Devletleri, Çanakkale’de büyük bir bozguna uğramıştı.

“Yenilmez Armada” olarak adlandırılan donanma ile Çanakkale Boğazı’nı geçmek için saldıran 5 ülkenin gemileri Türk topçusu ve Nusrat mayın gemisinin kahramanlığıyla sulara gömüldü. Daha önce döşenen mayınların bilinmesi üzerine 8 Mart 1915 gecesi, 11’inci hatta 26 mayın dökmek için İsmail Hakkı Bey Komutasındaki Nusrat seçilmişti.

Donanımlı savaş gemilerine görünmeden Çanakkale-Erenköy’deki Karanlık Liman’da 26 mayını denize bırakan İsmail Hakkı Bey’in kahramanlığı 108 yıl sonra hatırlanıyor. Kaptan Cihat Gündoğdu, büyük dedesi İsmail Hakkı Bey’in kalp rahatsızlığına rağmen 8 Mart geceki görevi üstlendiğini ve başarıyla tamamladıktan sadece 6 ay sonra hayatını kaybettiğini söyledi.

Yıllardır süren araştırmaları üzerine hazırladığı “Çanakkale Kahramanı Nusrat” isimli kitabında İsmail Hakkı Bey’i anlatan Gündoğdu, “26 mayın 2 Mart günü İstanbul’dan Çanakkale’ye getirildi. Dedem kalp rahatsızlığı nedeniyle Hilal-İ Ahmer(Kızılay) hastanesindeydi.

Binbaşı Nazmi Bey, Bahriye mektebi’nden arkadaşı İsmail Hakkı Bey’i hastanede ziyaret ederek(5-6 Mart) görevi anlattı ve isterse başka bir komutanın atanabileceğini belirtti. İsmail Hakkı Bey, görevi üstlendiğini kesin dille söyleyerek hastaneden çıktı. Vatanının kaderini üzerinde hissetmişti. Görevi başarıyla tamamladıktan 6 ay sonra(14 Eylül 1915) İstanbul’da kalp krizinden öldü. Görevinin büyüklüğü nedeniyle şehit kabul edildi” dedi.