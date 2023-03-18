GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çanakkale'yi yenilmez yapan mayınlar ilk kez görüntülendi! 'Görevinin büyüklüğü nedeniyle şehit kabul edildi'
ABONE OL

Çanakkale'yi yenilmez yapan mayınlar ilk kez görüntülendi! 'Görevinin büyüklüğü nedeniyle şehit kabul edildi'

Çanakkale’yi yedi düvele geçilmez kılarken işgal kuvvetlerinin İstanbul’a ulaşmasını engelleyen en önemli unsurlardan Nusrat mayın gemisi ve mürettebatı, Çanakkale Muharebeleri’nin 108. yılında anılıyor.

18.03.2023 - 09:27 |
Çanakkale'yi yenilmez yapan mayınlar ilk kez görüntülendi! 'Görevinin büyüklüğü nedeniyle şehit kabul edildi'

Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde savaşın kaderini değiştiren 26 mayının, dökülmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı. Nusrat’ın güvertesinde görüntülenen mayınları döken kahramanların 35’inin isimleri bilinmiyor.

18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları, sözleri! Resimli kısa milli duygulu, şehit anmalı, duygusal, Türk bayraklı Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma mesajları ve Atatürk 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları, sözleri! Resimli kısa milli duygulu, şehit anmalı, duygusal, Türk bayraklı Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma mesajları ve Atatürk 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri! Haberin Tüm Görselleri

Milliyet'in haberine göre; Birinci Dünya Savaş’ı sürerken Osmanlı İmparatorluğu’nu işgal etmek için İstanbul’u ele geçirmek isteyen İtilaf Devletleri, Çanakkale’de büyük bir bozguna uğramıştı.

“Yenilmez Armada” olarak adlandırılan donanma ile Çanakkale Boğazı’nı geçmek için saldıran 5 ülkenin gemileri Türk topçusu ve Nusrat mayın gemisinin kahramanlığıyla sulara gömüldü. Daha önce döşenen mayınların bilinmesi üzerine 8 Mart 1915 gecesi, 11’inci hatta 26 mayın dökmek için İsmail Hakkı Bey Komutasındaki Nusrat seçilmişti.

Seyit Onbaşı’nın hikayesi! Seyit Onbaşı kimdir, nereli, kaç kilo mermi taşıdı? İşte Seyit Onbaşı'nın hayatı, vurduğu gemi ve kaldırdığı mermi…
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSeyit Onbaşı’nın hikayesi! Seyit Onbaşı kimdir, nereli, kaç kilo mermi taşıdı? İşte Seyit Onbaşı'nın hayatı, vurduğu gemi ve kaldırdığı mermi…Haberin Tüm Görselleri

Donanımlı savaş gemilerine görünmeden Çanakkale-Erenköy’deki Karanlık Liman’da 26 mayını denize bırakan İsmail Hakkı Bey’in kahramanlığı 108 yıl sonra hatırlanıyor. Kaptan Cihat Gündoğdu, büyük dedesi İsmail Hakkı Bey’in kalp rahatsızlığına rağmen 8 Mart geceki görevi üstlendiğini ve başarıyla tamamladıktan sadece 6 ay sonra hayatını kaybettiğini söyledi.

Çanakkaleyi yenilmez yapan mayınlar ilk kez görüntülendi Görevinin büyüklüğü nedeniyle şehit kabul edildi

Yıllardır süren araştırmaları üzerine hazırladığı “Çanakkale Kahramanı Nusrat” isimli kitabında İsmail Hakkı Bey’i anlatan Gündoğdu, “26 mayın 2 Mart günü İstanbul’dan Çanakkale’ye getirildi. Dedem kalp rahatsızlığı nedeniyle Hilal-İ Ahmer(Kızılay) hastanesindeydi.

HAARP Zonguldak’ta mı, ABD gemisi Zonguldak’a mı demir attı? Haarp deprem bulutları nedir, deprem yaratır mı? ABD gemisi neden Zonguldak’a geldi?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRHAARP Zonguldak’ta mı, ABD gemisi Zonguldak’a mı demir attı? Haarp deprem bulutları nedir, deprem yaratır mı? ABD gemisi neden Zonguldak’a geldi?Haberin Tüm Görselleri

Binbaşı Nazmi Bey, Bahriye mektebi’nden arkadaşı İsmail Hakkı Bey’i hastanede ziyaret ederek(5-6 Mart) görevi anlattı ve isterse başka bir komutanın atanabileceğini belirtti. İsmail Hakkı Bey, görevi üstlendiğini kesin dille söyleyerek hastaneden çıktı. Vatanının kaderini üzerinde hissetmişti. Görevi başarıyla tamamladıktan 6 ay sonra(14 Eylül 1915) İstanbul’da kalp krizinden öldü. Görevinin büyüklüğü nedeniyle şehit kabul edildi” dedi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü mesajları, Çanakkale Zaferi Atatürk sözleri, şiirleri! 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi resimli kutlu olsun mesajları ve sözleri!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü mesajları, Çanakkale Zaferi Atatürk sözleri, şiirleri! 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi resimli kutlu olsun mesajları ve sözleri!Haberin Tüm Görselleri

GÜNCEL HABERLER

Tarihi değiştiren zafer: Çanakkale! Zafere giden o yolda neler yaşandı?

Tarihi değiştiren zafer: Çanakkale! Zafere giden o yolda neler yaşandı?

Kahvedeki cinayetin 79 yaşındaki sanığına, ağırlaştırılmış müebbet

Kahvedeki cinayetin 79 yaşındaki sanığına, ağırlaştırılmış müebbet

Karadeniz’de ‘hamsi avı 1 yıl ertelensin’ çağrısı

Karadeniz’de ‘hamsi avı 1 yıl ertelensin’ çağrısı