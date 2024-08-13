Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı

Ayvacık ilçesi Adatepe köyü yakınlarındaki orman alanında, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, 3 dozer, 4 uçak, 4 helikopter ve toplam 104 personel sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.