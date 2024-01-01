Çanakkale’de servis otobüsü devrildi: 5 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında ilçenin Çardak beldesinde meydana geldi. Biga'dan Çanakkale yönüne giden, fabrika işçilerini taşıyan 17 KD 006 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, 5 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Lapseki Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunu iyi olduğu bildirildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatt