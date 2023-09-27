Çanakkale'de orman yangını çıktı! Bölgeye ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor

Cevizli köyü yakınlarındaki ormanda, saat 15.30 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 dozer, 3 helikopter, 5 hizmet aracı, 1 treyler, 1 belediye itfaiyesi ve toplamda 72 personel sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. (DHA)