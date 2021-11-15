CevatpaÅŸa Mahallesi Akman ApartmanÄ±'nÄ±n 4'Ã¼ncÃ¼ katÄ±nda oturanÂ iÅŸ insanÄ±Â SÃ¼ha SÃ¼mer ve emekli Ã¶ÄŸretmen eÅŸi NilgÃ¼n Akman SÃ¼mer, cumartesi gÃ¼nÃ¼Â saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda evlerindeyken, binanÄ±nÂ zemin katÄ±ndaki pizzacÄ± dÃ¼kkanÄ±ndaÂ Ã§alÄ±ÅŸan Turgut Y.'nin bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.

Turgut Y., olay sonrasÄ± evine giderek patronu Z.K.Ã–.'ye cinayeti iÅŸlediÄŸini sÃ¶yledi. Z.K.Ã–. de polisi arayarak, durumu bildirdi. Eve giden ekipler, SÃ¼mer Ã§iftinin cansÄ±z bedeniyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Ä°FADESÄ° ORTAYA Ã‡IKTI

SÃ¼mer Ã§iftinin cenazeleri, dÃ¼n topraÄŸa verilirken, olay gÃ¼nÃ¼ cinayeti iÅŸlediÄŸi evde 12 dakika kaldÄ±ÄŸÄ± belirlenen Turgut Y. ise kendi evinde yakalandÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda Turgut Y.'nin arkadaÅŸÄ± M.U. ile mekan sahipleri Z.K.Ã–. ile T.E. de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Turgut Y.'nin, polisteki ifadesinde, cinayeti kira konusundaki anlaÅŸmazlÄ±k nedeniyle iÅŸlediÄŸini sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Turgut Y. ile birlikte Z.K.Ã–., T.E.Â ve M.U.,Â emniyetteki sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliye sevk edildi.Â

KARDEÅžÄ°NÄ°N DE EVÄ°NE Ã‡IKTIÄžI, KAN Ä°ZLERÄ°NDEN ANLAÅžILDI

Ã–te yandan SÃ¼mer Ã§iftinin Ã¼st katÄ±nda NilgÃ¼n Akman SÃ¼mer'in kÄ±z kardeÅŸi Nilay Ã–zay ile eÅŸi eski Ã‡anakkale Belediye BaÅŸkanÄ± ve milletvekili Ä°smail Ã–zay'Ä±n oturduÄŸuÂ belirtildi. Turgut Y.'nin, SÃ¼mer Ã§iftini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra Ã–zay Ã§iftinin evine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± da merdiven korkuluklarÄ±nda rastlanÄ±lan kan izlerinden anlaÅŸÄ±ldÄ±. Turgut Y.'nin,Â SÃ¼mer veÂ Ã–zay ailelerinin mal sahibi olduÄŸu dÃ¼kkanda eski kiracÄ± olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± pizzacÄ± dÃ¼kkanÄ±nÄ±n mal sahibi olan 2 ailenin de Turgut Y.'ninÂ hedefinde olduÄŸunun deÄŸerlendirildiÄŸi belirtildi.Â