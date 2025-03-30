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Çanakkale'de Ayşegül'den 20 saattir haber alınamıyor

30.03.2025 - 08:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Çanakkale'de Ayşegül'den 20 saattir haber alınamıyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 20 saattir haber alınamayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Ayşegül Kocaman'dan bulunması için çalışma başlatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan Ayvacık Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ayşegül Kocaman'dan dünden beri haber alınamaması üzerine ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.

20 saattir haber alınamayan Ayşegül Kocaman için İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Ekipler, Ayşegül'ün arama kurtarma çalışmaları kapsamında evinin yakınları, okulunun çevresi ve geçiş güzergahlarındaki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

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