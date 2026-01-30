GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇanakkale’de 2 otomobil çarpıştı 1’i ağır 5 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Çanakkale’de 2 otomobil çarpıştı 1’i ağır 5 kişi yaralandı

Çanakkale’de 2 otomobil çarpıştı 1’i ağır 5 kişi yaralandı

30.01.2026 - 21:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)

Çanakkale’de 2 otomobil çarpıştı 1’i ağır 5 kişi yaralandı

Çanakkale’de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında merkeze bağlı Güzelyalı köyü yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. H.İ.Ö. yönetimindeki 55 ARS 36 plakalı otomobil, S.K. idaresindeki 32 E 0900 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada 2 otomobil, yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 otomobildeki S.K., H.İ.Ö., S.Z., M.Z. ile T.Z. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan S.Z.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

KOBİ’lere 30 milyar liralık refinansman desteği! Bakan Kacır: Üretim azimlerine ivme kazandıracak programı devreye alıyoruz
#Ekonomi

KOBİ’lere 30 milyar liralık refinansman desteği! Bakan Kacır: Üretim azimlerine ivme kazandıracak programı devreye alıyoruz

Güzellik merkezi süsü verilen iş yerinde sahte altın üretimine operasyon
#Gündem

Güzellik merkezi süsü verilen iş yerinde sahte altın üretimine operasyon

Ardahan'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı
#Gündem

Ardahan'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı