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Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kısa süreli paniğe neden oldu.

09.01.2023 - 12:07 | | DHA
Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi  Midilil açıklarında, 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ege Denizi'nde Midilli Adası açıkları olarak saptadığı deprem saat 11.01'de meydana geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14.26 kilometre mesafede yerin 12.75 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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