GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
ABONE OL

Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir ve İzmir'den de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

19.01.2023 - 07:03 |
Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan aktarılan habere göre; Ege Denizi'nde Çanakkale açıklarında saat 05.22'de 4.6 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çanakkale'nin yanı sıra İzmir ve Balıkesir'den de hissedildi. Bu bölgelerde kısa süreli endişe yaratan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşandı.

ÇANAKKALE VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Depremin ardından Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 05.22’de Ege Denizi, Ayvacık açıkları merkezli meydana gelen 4.6 büyüklüğünde deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle” ifadelerine yer verildi. 

Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLER

Araba almak isteyen herkesi kapsıyor! Sıfır ve ikinci el fiyatlarında sürpriz gelişme

Araba almak isteyen herkesi kapsıyor! Sıfır ve ikinci el fiyatlarında sürpriz gelişme

Mahkemeden kanser ilacı için 'SGK karşılasın' kararı

Mahkemeden kanser ilacı için 'SGK karşılasın' kararı

Seçim takvimi nasıl işleyecek? İşte 14 Mayıs için yol haritası

Seçim takvimi nasıl işleyecek? İşte 14 Mayıs için yol haritası