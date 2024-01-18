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Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 20 gözaltı

Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye başkan yardımcısı Nuraydın Sak’ın da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

18.01.2024 - 09:45 | | Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)
Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 20 gözaltı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi’nde görevli bazı personeller hakkında, rüşvet aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda imarla ilgili usulsüzlükler olduğunu belirleyen ekipler, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak’ın da bulunduğu 20 kişiyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

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