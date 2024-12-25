Büyük Patlama'yla ilgili bildikleriniz yanlış mı?

Birçok ders kitabı ve öğretmen Büyük Patlama'yı evrenin doğuşu olarak tanımlıyor. Büyük Patlama, belirli bir noktada meydana gelen patlamayla maddenin oluştuğu ve bir el bombasının şarapneli gibi boşluğa fırlatıldığını anlatıyor.

Ama Büyük Patlama tam anlamıyla "yaratım" anını değil, daha çok o anın sonrasını tanımlıyor. Büyük Patlama uzaydaki belirli bir lokasyonda yaşanmadı ve bir "patlama" da değildi (En azından geleneksel anlamda).

Popüler kültür (ve ne yazık ki evrenbilimciler), evrenin başlangıcını anlatan teori için olabilecek en kötü ismi seçmişler; öyle ki aklımızda gerçek anlamda bir patlama görüntüsü oluşuyor.

Nobel ödüllü astrofizikçi ve NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nda kıdemli proje bilimcisi olarak görev alan John Mather, konuyla ilgili şöyle diyor: "Şu anda gözlemleyebildiğimiz tüm evrenin bir zamanlar golf topu büyüklüğünde bir hacme sıkıştırılmış olduğu sık sık söylenir. Ancak golf topunun, o zamanlar bile sonsuz olan bir evrenin yalnızca küçük bir parçası olduğunu hayal etmeliyiz."

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https://tr.mashable.com/kozmoloji/15245/buyuk-patlamayla-ilgili-bildikleriniz-yanlis-mi