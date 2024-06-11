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'Büyücülük' ve 'falcılık' adı altında cinsel saldırı

Burdur’da büyücülük ve falcılık adı altında kadınlara cinsel saldırı ve tacizde bulunan bir şahıs evine yapılan operasyonla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11.06.2024 - 16:48 | | İHA
'Büyücülük' ve 'falcılık' adı altında cinsel saldırı

Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından E.S.(53) isimli bir şahsın ikametinde büyücülük ve falcılık adı altında kadınlara cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu tespit edilmesi üzerine ikamete operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan E.S. gözaltına alınırken ikamette yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, büyü ve fal işlerinde kullandığı değerlendirilen muhtelif malzemeler ve 16 Bin TL ve 50 Euro tutarında banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen E.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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