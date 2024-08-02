Busenaz Sürmeneli rakibi kim oldu, Cezayirli boksör İmane Khelif mi? İmane Khelif kimdir, Busenaz Sürmeneli İmane Khelif maçı ne zaman?

Imane Khelif kimdir, cinsiyeti nedir, Cezayirli Boksör trans mı? Sorularının yanıtı merak ediliyor. Kadınlar 66 kiloda mücadele eden İtalyan boksör Angela Carini, cinsiyeti tartışılan Cezayirli rakibi Imane Khelif ile yaptığı maçın ilk dakikasında sahadan çekildi. Söz konusu gelişmenin ardından Imane Khelif'in Busenaz Sürmeneli'ye rakip olup olmayacağını da merak konusu oldu. Peki, Imane Khelif, Busenaz Sürmeneli'ye rakip mi olacak? Imane Khelif- Busenaz Sürmeneli maçı ne zaman? Imane Khelif kimdir, kaç yaşında, nereli?

IMANE KHELIF BUSENAZ SÜRMENELİ'YE RAKİP Mİ OLACAK?

Kadınlar boks 66 kilodaki tartışmalı müsabaka Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın konuşulanları arasında girdi. Geçen yıl Dünya Boks Şampiyonası'ndan yüksek testosteron seviyesi sebebiyle dikalifiye edilen Khelif'in olimpiyatta yarışması tartışma konusu olmuştu. Cezayirli boksör, yarı finalde Busenaz Sürmeneli'ye rakip olması çok yüksek.

IMANE KHELIF KİMDİR?

Cezayirli amatör boksör Imane Khelif, 2 Mayıs 1999 tarihinde Cezayir'in kuzeybatısındaki Tiaret Eyaletindeki kırsal bir köyde doğup büyüdü. 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda Cezayir'i temsil etti. Yeni Delhi 2018 AIBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na Imane Khelif ilk kez katıldı ve ilk turda elendikten sonra 17. oldu.

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Daha sonra Rusya'da düzenlenen 2019 AIBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Cezayir'i temsil etti ve Natalia Shadrina'ya karşı ilk turda elendikten sonra 33. oldu.

Khelif, Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyatları'nda hafif sıklette Cezayir'i temsil etti. Çeyrek finalde İrlandalı Kellie Harrington tarafından yenildi.

Khelif, 2022 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na katıldı ve Hollanda'dan Chelsey Heijnen'i yenerek finale çıkan ilk Cezayirli kadın boksör oldu. Finalde İrlanda'dan Amy Broadhurst ile karşılaştı ve yenildi.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde eşleştiği Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i, Khelif de Macar Anna Luca Hamori'yi elemesi halinde bu iki sporcu yarı finalde eşleşecek.

Türkiye Boks Federasyonu IOC'ye başvuru yaptı. Başvuruda Khelif'in, "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere çeşitli testleri geçemediği" hatırlatılarak oyuncunun organizasyondan diskalifiye edilmesi ifade edildi.

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