Bursa Büyükşehir Belediye, ilçe belediyelerde hangi partiler birinci oldu? 31 Mart yerel seçim: Bursa belediye başkanlığı kazanan isimler ve partiler

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde seçmenlerin tercihi netleşti. 5 yıl görev yapacak yerel yöneticiler belli oıldu. Seçim sonuçları en çok merak edilen illerin başında Bursa geldi. Bursa'da belediye başkanlığı kazanan partiler ve başkanların isimleri listelendi. Bursa ilçe belediyelerinde AK Parti'nin çoğunlukta olduğu görüldü.

Bursa ilçe belediyelerini kazanan isimler ve partileri arasında AK Parti'nin çoğunlukta olması, Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Mustafa Bozbey'in birinci çıkması sonrası Bursalılar için 31 Mart 2024 Bursa yerel seçim sonuçlarını ve kazananları listeledik.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY KİMDİR?

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 1962 yılında doğan Mustafa Bozbey, Bursa Cumhuriyet Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi'ni bitirdi.

20 yıldır Nilüfer Belediye Başkanlığı'nı yürüten Mustafa Bozbey 31 MART 2024 yerel seçim sonuçlarına göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

31 MART SEÇİMLERİ BURSA’DA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAZANAN İSİMLER VE PARTİLERİ



Bursa Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Bozbey CHP

Büyükorhan: AK PARTİ-Kamil Turhan

Gemlik: CHP-Şükrü Deviren

Gürsu: AK PARTİ-Mustafa Işık

Harmancık: CHP- Haşim Ali Arıkan

İnegöl: AK PARTİ- Alper Taban

İznik: AK PARTİ-Kağan Mehmet Usta

Karacabey: İYİ PARTİ- Fatih Karabatı

Keles: AK PARTİ-Ali Doğru

Kestel: AK PARTİ-Ferhat Erol

Mudanya: CHP-Deniz Dalgıç

Mustafakemalpaşa: CHP-Şükrü Erdem

Nilüfer: CHP-Şadi Özdemir

Orhaneli: AK PARTİ-Ali Osman Tayır

Orhangazi: AK PARTİ-Bekir Aydın k

Osmangazi: CHP-Erkan Aydın

Yenişehir: İYİ PARTİ-Ercan Özel

Yıldırım: AK PARTİ-Oktay Yılmaz

Haberin Devamı

31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ BURSA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN