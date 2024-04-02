Bursa Büyükşehir Belediye, ilçe belediyelerde hangi partiler birinci oldu? 31 Mart yerel seçim: Bursa belediye başkanlığı kazanan isimler ve partiler
Bursa'da belediye başkanlığı kazanan partiler 31 Mart yerel seçimlerinin ardından merak konusu oldu. Bursalıların da araştırdığı belediye başkanlığı kazanan isimler sandıktan çıkan sonuca göre şekillendi. Milyonlarca seçmenin kullandığı oy sonrası Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı CHP'den Mustafa Bozbey kazandı. Uzun yıllar AK Parti'nin elinde olan Bursa'nın ilçelerinde de kazanan partiler ve isimler netleşti. İşte Bursa belediyelerinin kazananlar...
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde seçmenlerin tercihi netleşti. 5 yıl görev yapacak yerel yöneticiler belli oıldu. Seçim sonuçları en çok merak edilen illerin başında Bursa geldi. Bursa'da belediye başkanlığı kazanan partiler ve başkanların isimleri listelendi. Bursa ilçe belediyelerinde AK Parti'nin çoğunlukta olduğu görüldü.
Bursa ilçe belediyelerini kazanan isimler ve partileri arasında AK Parti'nin çoğunlukta olması, Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Mustafa Bozbey'in birinci çıkması sonrası Bursalılar için 31 Mart 2024 Bursa yerel seçim sonuçlarını ve kazananları listeledik.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY KİMDİR?
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 1962 yılında doğan Mustafa Bozbey, Bursa Cumhuriyet Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi'ni bitirdi.
20 yıldır Nilüfer Belediye Başkanlığı'nı yürüten Mustafa Bozbey 31 MART 2024 yerel seçim sonuçlarına göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.
31 MART SEÇİMLERİ BURSA’DA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAZANAN İSİMLER VE PARTİLERİ
Bursa Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Bozbey CHP
Büyükorhan: AK PARTİ-Kamil Turhan
Gemlik: CHP-Şükrü Deviren
Gürsu: AK PARTİ-Mustafa Işık
Harmancık: CHP- Haşim Ali Arıkan
İnegöl: AK PARTİ- Alper Taban
İznik: AK PARTİ-Kağan Mehmet Usta
Karacabey: İYİ PARTİ- Fatih Karabatı
Keles: AK PARTİ-Ali Doğru
Kestel: AK PARTİ-Ferhat Erol
Mudanya: CHP-Deniz Dalgıç
Mustafakemalpaşa: CHP-Şükrü Erdem
Nilüfer: CHP-Şadi Özdemir
Orhaneli: AK PARTİ-Ali Osman Tayır
Orhangazi: AK PARTİ-Bekir Aydın k
Osmangazi: CHP-Erkan Aydın
Yenişehir: İYİ PARTİ-Ercan Özel
Yıldırım: AK PARTİ-Oktay Yılmaz
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