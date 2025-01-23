Burdur'da 3 asırlık su değirmeni zamana meydan okuyor! Köylüler hala kullanabiliyor

Ağlasun'a bağlı Yeşilbaşköy'deki yaklaşık 3 asırlık su değirmeni, bir süre önce Taşınmaz Kültür Varlığı Listesi'ne alındı. Kışın yağışın etkisiyle akan suyun döndürdüğü değirmende çalışma 3 ay yapılabiliyor ve bu süreçte ortalama 5 ton mısır ve buğday öğütebiliyor.

Ağlasun Kaymakamlığı ve Yeşilbaşköy Muhtarlığı tarafından ihale usulüyle yıllık işletmesinin verildiği, ihalede elde edilen gelirin ise köy muhtarlığının harcama kaleminde hizmet amaçlı kullanıldığı taş yapı olarak inşa edilmiş değirmen özelliğini kaybetmeden günümüze kadar geldi.

Tarihi su değirmeninin işletmecisi Orhan Çiçek yöre halkının getirdiği hububatları ilkel yöntemlerle öğütüyor. Orhan Çiçek, Su değirmenin 300 yıl önce kurulduğunu ama kimler tarafından kurulduğu bilinmemektedir. Muhtemelen köylüler tarafından kurulmuştur. Adı üstünde su değirmeni, mısırı öğütmek için su olması lazım. Dönme sebebi ve enerji kaynağı su. Yazın değirmen kapalı çünkü köylü suyu tarlasında kullanmakta. Bizim işimiz kış aylarında. Özellikle ocak, şubat ve mart ayları değirmenin en aktif olduğu zamanlardır. Yağmurlar ne zaman yağdı, değirmen o zaman açılır dedi.

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Değirmende günde 10 teneke hububat öğütebildiğini anlatan Orhan çiçek, 'Bir teneke yaklaşık 10 kilo gelir. Yavaş bir sistem. Bazen 24 saat çalıştığım gün oluyor. Bu 3 ay boyunca devam ediyor. Çoğu zaman değirmende yatıp kalkıyorum. Talep çok oluyor fakat sistem su ile alakalı olduğu için ağır ilerliyor. Halk mısır veya buğdayını bırakır. Adlarını ve telefon numaralarını çuvala yazar, unlar hazır olduğunda ararım, gelip alırlar. İşimi severek yapıyorum. Bu işi rahmetli babamdan öğrendim.

O vefat edince ihaleye girip bu işi devam ettiriyorum. Daha doğrusu değirmeni yaşatmaya ve gelecek nesillere taşımaya gayret ediyorum. Değirmen yaz aylarında sadece gezip görmek için turizm amaçlı olarak da açıktır diye konuştu.