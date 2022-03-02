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Burdur-Antalya ve Burdur- Ankara karayolu kar nedeniyle kapandı

Burdur'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Burdur-Antalya ve Burdur- Ankara karayolu ulaşıma kapandı.

02.03.2022 - 23:23 | | Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Burdur-Antalya ve Burdur- Ankara karayolu kar nedeniyle kapandı

Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısı yaptığı Burdur'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezi ile Burdur- Antalya, Burdur- Ankara ve Burdur- Fethiye karayollarında etkili oldu. Karayolları ekiplerinin müdahalesine rağmen Kurna rampaları ve Antalya Kavşağı'nda kayan kamyonlar nedeniyle trafik akışı durdu. Burdur-Antalya, Burdur-Ankara, Burdur-Fethiye karayolları trafiğe kapandı. Kent merkezinde de kar yağışı nedeniyle küçük çaplı maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Kar yağışının en çok çocukları mutlu etti. Kar yağışına rağmen sokaklara çıkan çocuklar kartopu oynadı, kayaklarla kaydı.

BURDUR'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Bu arada yoğun kar yağışı nedeniyle Burdur il genelinde eğitime perşembe günü ara verildi.

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