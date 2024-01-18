Burdur AK Parti belediye başkan adayı kim oldu? Mehmet Şimşek Burdur Belediye başkan adayı kimdir, kaç yaşında, nereli?

31 Mart 2024 tarihinde Yerel Seçimler yani belediye seçimleri gerçekleşecek. Seçimlere katılacak adaylar da netleşti. AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı da duyuruldu. Peki, Mehmet Şimşek Burdur Belediye başkan adayı kimdir, kaç yaşında, nereli?

AK PARTİ BURDUR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

Mehmet Şimşek, Burdur'da doğdu. Mehmet Şimşek, Burdur bürokrasisi ve spor camiasının çok yakından tanıdığı bir isim. Mehmet Şimşek, Milli Eğitim şube müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler il müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde daire başkanlığı gibi görevleri yürüten, aynı zamanda ilimizde başta hentbol branşı olmak üzere sportif faaliyetlerin içinde yer aldı. Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) başkanlık görevini üstlenen Mehmet Şimşek, beş yıl önce 2019'daki aday adaylığı deneyiminden sonra ikinci kez AK Parti'den Burdur belediye başkanı adayı oldu.