Burası ne Gaziantep ne de Adana! Lezzetin adresi değişti, festival başladı

29.09.2025 - 07:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Türkiye’nin dört bir yanından gelen yöresel tatlar Kütahya Zafer Meydanı’nda buluştu; Lezzet Festivali, damakları şenlendiren ikramlarla ziyaretçileri mest ediyor.

Kütahya Zafer Meydanı’nda düzenlenen Lezzet Festivali yoğun ilgiyle başladı. Bir hafta sürecek festivalin ilk gününde vatandaşlar, farklı yörelerden gelen lezzetleri tatma fırsatı buldu.

Esnaflar, kurdukları stantlarda ürünlerini tanıtarak ziyaretçilere ikramlarda bulundu. Özellikle Hatay ve Erzurum mutfağına ait künefe başta olmak üzere birçok yöresel tat, Kütahyalıların beğenisini topladı.

Festival boyunca vatandaşlar, farklı şehirlerin mutfak kültürünü tanıyıp lezzetleri deneyimleme şansı bulacak. Etkinlik bir hafta boyunca Zafer Meydanı’nda devam edecek.

