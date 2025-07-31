"Burada lavanta yetişmez" dediler o dinlemedi! Hem turizme katkı sağladı hem de para kazandı

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Üç dönümlük arazisinin iki dönümüne 2 bin 500 lavanta fidesi diken Özyılmaz, bu alanı aynı zamanda doğal bir fotoğraf stüdyosuna dönüştürdü. Bahçede lavanta, lavanta yağı, sabun, kolonya ve lavanta kesesi gibi ürünlerin satışını da yapan Özyılmaz, girişimiyle aile ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Yaz tatilini memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde geçiren ve Giresun'da ikamet eden Abdullah Anıl Öztürk, lavanta bahçesini ziyaret ettikten sonra fikirlerini şöyle paylaştı: "İnternette lavanta bahçesini görüyorduk. Nasıl bir yermiş diye gelip görmek istedik. Bozkırın ortasında böyle bir bahçenin dizayn edilmiş olması bence güzel bir şey. Yıllardır hep yanından geçip gidiyormuşuz. Ama böyle bir girişimcilik örneği bence güzel. Şimdi de fotoğraf çekiniyoruz, geleceğe hatıra bırakıyoruz."

Ankara'dan gelen Mehmet Tan da bahçeden oldukça etkilendiğini söyledi ve cümlelerini şöyle sürdürdü: "Buranın methini duyduk, görmek istedik. Gerçekten harika. Etrafımıza bakıyoruz, mis gibi lavanta kokuları bizi çok etkiledi. Özellikle kolonyasının bir özelliği, lavantanın yağıyla birlikte harika bir kokusu var. Çok hoşuma gitti. Demek ki su olunca her şey olabiliyormuş. Bir de insanın azmi burayı bu hale getirmiş, bu da çok hoşuma gitti. Misafir ağırlama yerleri çok hoş, çok güzel bir yer. Girişimcilik olarak tebrik ediyorum, çok iyi yapmışlar. Çiçekli, güzel vakit geçirecek bir yer."

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Sivas'tan gelen Hesna Tan ise bahçeyi şöyle anlattı: "Biz Sivas'tan geliyoruz, burayı çok methettiler, bir bakalım dedik. Harika bir yer. Çok beğendik. Çok güzel kolonyaları, harika yağları var. Çok güzel sabunları da var, herkese öneriyoruz."

Sivas'tan Niğde'ye giderken lavanta bahçesine uğradıklarını söyleyen Enes Özdere ise "Sivas'tan Niğde'ye dönüşümüzde lavanta bahçesine geldik. Dinlendik, yemeğimizi yedik, fotoğraf çekindik. Bence siz de uğramalısınız, hatıralarınız birikir, fotoğraf çekebilirsiniz" dedi.

Lavanta bahçesini arkadaşıyla Cemaynur Sayın ile ziyaret eden Yeşim Yavuz ise Yozgat'ta böyle bir yerin bulunmasının önemine dikkat çekerek sosyal medyada paylaşımlardan görüp geldiğini sıkça paylaştığını belirtti.

Bahçenin sahibi Murat Özyılmaz ise hayallerini gerçekleştirdiği girişimcilik öyküsünü şu sözlerle anlattı: "2015 yılında bu lavanta bitkisiyle ilgilenmeye başladım, yaklaşık 2 yıl fizibilite çalışması sürdü. 2017 yılının 11. ayında bu bitkiyi dikmeye karar verdim. Diktiğimden bu yana bu bitkiyle çocuk gibi ilgileniyorum. Hayallerimizin peşinden koşarak bu işe giriş yaptık. Bozkırda bu bitkinin olup olmayacağı birçok arkadaşım tarafından olmayacağı yönünde yorumlandı ama ben yılmadan usanmadan bu bitkinin olabileceğini düşündüm ve ektim. Şu anda çocuk gibi bakıyorum; çapasını yapıyoruz, gübresini veriyoruz, kesimi, biçimi derken bitkiyle sürekli ilgileniyoruz. Bitkiler de ona göre tepki veriyor, şu anda çok güzel zaten. Lavanta severlerin ilgisine ve sevgisine sunduk."

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Özyılmaz, lavanta yağı üretiminin yanı sıra lavanta sabunu, kolonyası ve parfümü gibi ürünleri de satışa sunduklarını ifade etti. Bahçeye iki farklı cins lavanta ektiğini belirten genç girişimci, erken ve geç açan lavantalar sayesinde ziyaretçi ilgisinin sezon boyunca devam ettiğini söyledi. Özyılmaz "Yılmadan usanmadan 2017 yılından beri bu bitkinin Yozgat'ta yetişebileceğini ispatladık ve hâlâ uğraşıyoruz. Ziyaretçilerden de bu konuda hep olumlu dönüşler alıyoruz. Bize tepki gösteren arkadaşlarımız da şu anda bizi tebrik ediyorlar ve memnuniyetle karşılıyorlar."

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Genç girişimci Murat Özyılmaz'ın lavanta bahçesi, çevresindeki gençlere de ilham veriyor.