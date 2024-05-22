Bülent Üstün kimdir? Cemil olabilir mi Cemil, röportajıyla gündem oldu: Kötü Kedi Şerafettin’in yaratıcısı karikatürist Bülent Üstün kaç yaşında, nereli?

Bülent Üstün, katıldığı bir programda verdiği sokak röportajının hikayesini anlattı. Kötü Kedi Şerafettin karakteriyle tanınan karikatürist Bülent Üstün, YouTube kanalında yayınlanan sokak röportajında “İblis’in cennetteki ismi nedir? sorusuna “Cemil olabilir mi cemil, Suat, Yusuf, Orhan bilemiyorum” cevabını vermişti. Bülent Üstün’ün cevabı trend oldu. Peki, Kötü Kedi Şerafettin’in yaratıcısı karikatürist Bülent Üstün kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bülent Üstün kimdir?

Kötü Kedi Şerafettin karakteriyle tanınan Bülent Üstün 1974’te İstanbul’da dünyaya geldi. Bekir Sami Dedeoğlu İlkokulu'nu bitiren Üstün, daha sonra Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nin orta bölümünden mezun oldu. Ardından, aynı semtteki Plevne Lisesi'ne devam etti. İlk karikatürü on iki yaşında yayınlandı. Amatör işleri bir süre Çarşaf Mizah Dergisi'nde yayınlandıktan sonra 1989 yılında, yeni kurulan Hıbır dergisinde profesyonel olarak çalışmaya başladı.

Kısa süre Ertuğrul Akbay'ın Gırgır'ında çalıştıktan sonra artık HBR Maymun olan Hıbır'a geri döndü. Birkaç yıl sonra L-Manyak dergisinde Kötü Kedi Şerafettini çizmeye başladı. L-Manyak'tan ayrılan ekiple birlikte Lombak dergisine geçti. Aynı zamanda, aynı grubun Kemik ve Penguen dergilerinde de çalıştı. 2006'da Lombak'tan ayrılarak bir grup arkadaşıyla birlikte Fermuar Dergisini çıkarttı. Fermuar 2008'de kapandıktan sonra Uykusuz Dergisinde çizmeye başladı.

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Bülent Üstün, HBR Maymun'da çizdiği bant tip Tonguç ve karikatür köşesi Kabız Kuğu ile adını duyurduysa da asıl L-Manyak çizgi roman dergisinde çizdiği Kötü Kedi Şerafettin karakteriyle büyük bir popülerlik kazandı. Çocukluğunun geçtiği mahalle ortamı ile yaşadığı Cihangir semtindeki entelektüel yaşantıyı birleştirdiği öyküleriyle ve enerjik çizgi tarzıyla döneminin pek çok genç karikatürist ve çizgiromancısını etkiledi.

Kötü Kedi Şerafettin dışında L-Manyak Kerizleri, Homo Sapiens Öyküleri, Kuduz Doktor Hektor gibi çizgi romanlar ve tiplemeler de çizdi. Memo Tembelçizer için L-Manyak Şehitleri, Bahadır Boysal için Taze Kaşar ve Kenan Yarar için Hilal çizgi romanlarının bazı bölümlerinin senaryolarını yazdı. Penguen dergisinde kendisi gibi karikatürist olan ağabeyi Cengiz Üstün'le birlikte Üstün Brothers isimli karikatür köşesini çizdi. Uykusuz'da Gittin Gideli Bebek isimli köşeyi halen çizmektedir. Uzunca bir süredir Kötü Kedi Şerafettin'in uzun metrajlı animasyon filmi için çalışmıktadır. Uzun süredir üzerinde çalıştığı Kötü Kedi Şerafettin filmi 5 Şubat 2016 da vizyona girmiştir.

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