GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
HaberlerGündem Haberleri BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

06.02.2025 - 08:25Güncellenme Tarihi:
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurduğu üzere, Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler; "07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya, 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas, 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)" şeklinde sıralandı.

Güncel Haberler

Yurt genelinde eğitime kar engeli! 6 Şubat'ta okulların tatil edildiği iller hangileri?
#Gündem

Yurt genelinde eğitime kar engeli! 6 Şubat'ta okulların tatil edildiği iller hangileri?

Deprem felaketinin 2. yılı! Uzmanlar o bölgeye işaret ediyor: 7.2 büyüklüğüme kadar deprem üretebilir
#Gündem

Deprem felaketinin 2. yılı! Uzmanlar o bölgeye işaret ediyor: 7.2 büyüklüğüme kadar deprem üretebilir

Naci Görür, 6 Şubat'ın yıldönümünde açıkladı! Bu şehirlerde risk çok yüksek
#Gündem

Naci Görür, 6 Şubat'ın yıldönümünde açıkladı! Bu şehirlerde risk çok yüksek