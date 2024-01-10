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BUDO’nun 12 seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO), 11 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

10.01.2024 - 09:08 | | Yiğithan HÜYÜK/BURSA,(DHA)
BUDO’nun 12 seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan seferlerini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiğini belirtti.(DHA)

 

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