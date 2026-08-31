Bu soğanı yemek isteyen 3 yıl bekliyor! Yetiştirmesi meşakkatli, lezzeti doyumsuz

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Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri kentte yetiştirilen tarımsal ürünlerde olduğu gibi soğanda da hasat kontrollerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Süleymanpaşa ilçesi Köseilyas Mahallesi'nde coğrafi işaretli Tekirdağ soğanı üretimi yapan üretici ve aynı zamanda ürünün tedarikçisi Sacit Vardas'ı ziyaret ederek hasat ve hasat sonrası süreçler hakkında bilgi aldı.



"Yaptığımız iş soğan ama Tekirdağ soğanı"

Üretici Sacit Vardas, Tekirdağ soğanının coğrafi işaretle birlikte Türkiye genelinde bir marka olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Yaptığımız iş soğan ama Tekirdağ soğanı. Yani geçen yıllarda aldığımız coğrafi işaretle artık Türkiye'nin duyması gereken bir marka olma yolunda giden üründür. Bizim soğanımızın bir özelliği üretim şeklidir. Bu 3 yıllık bir döngüde üretilen bir soğandır. İlk yıl kara tohum, ikinci yıl arpacık, üçüncü yılda normal baş soğan olarak üretimimiz var. Tekirdağ soğanı iyi bir soğan. Kaliteli, restoran, köfteci, börekçi, yemekhanelerin kullandığı en aromatik, Brix olarak en güçlü ve lezzetli bir soğandır. Tekirdağ soğanı aynı zamanda yeşil soğan anacı olarak da kullanılmaktadır. Bu özelliğinden dolayı şu an Türkiye'nin yeşil soğan üreten tüm illerine bu soğandan sevk edilmektedir" dedi.







Dededen toruna uzanan üretim

Üretimin kendileri için sadece bir tarımsal faaliyet olmadığını ifade eden Vardas, Tekirdağ soğanının aileden gelen bir miras olduğunu belirterek, "Biz üretici olarak dededen kalma bir iş, babalar devam etti, sıra bayrak bize geldi. Biz de çocuklara artık. Bu süreci tamamladık, sonunda coğrafi işareti aldık. Türkiye'nin bu işle uğraşan bütün illeri bizi biliyor ama bizim hedefimiz dünya. Dünya bu kalitedeki malları daha fazla tercih ediyor. Tekirdağ soğanı olmazsa köfte olmaz, yemek olmaz, börek olmaz. İşin gerçeği bu. Şu an durumlar iyi, üretim güzel, sevkiyatlar güzel. Çok şükür işimiz iyi" diye konuştu.



3 yılda sofraya geliyor

Ürünün üretim aşamalarını anlatan Vardas, "Üç aşamada yetişiyor. İlk aşama kara tohum dediğimiz olay. Soğan anacı ektiğimiz zaman kara tohum elde ediyoruz. Onu depoluyoruz, bir yıl sonra ektiğimiz zaman bu sefer kıska dediğimiz, arpacık dediğimiz olay gerçekleşiyor. Arpacık da yaklaşık 7-8 ay depolandıktan sonra bir yıl sonraki süreçte soğan olması için toprağa ekiliyor. Soğanımız olduktan sonra bunu depolama aşaması geliyor. Tekirdağ soğanı dayanıklı bir soğan. Yaklaşık 8 ay, 9 ay depolama şansı var. Bu özelliği de kıraç ve susuz arazide yetiştirildiğinden dolayı soğan etli ve sert oluyor, kendini de koruyor" ifadelerini kullandı.



Bir soğandan 3-4 yeşil soğan

Tekirdağ soğanının yeşil soğan üretiminde anaç olarak tercih edilmesinin nedenini de anlatan Vardas, "Soğanlarımızı yeşil üretimde kullanılmasındaki amaçlardan bir tanesi de içindeki göz olayı. Bak bunda 1, 2, 3, 4 tane ayrı göz var. Sen normal soğanı ektiğin zaman tek göz alırsın. Bunu ektiğin zaman en az 3-4 göz yeşil soğan alırsın. Bu özelliğinden dolayı en güzel anaç olarak tercih edilmekte" dedi.



Hedef Yunanistan ve Bulgaristan

Ürünün Türkiye'nin birçok noktasına gönderildiğini belirten Vardas, ihracat hedeflerini ise şöyle anlattı:

"Türkiye'deki birçok ile, aracılara veya açık tarla yeşil soğan üreticilerine gönderiyoruz. Hedefimiz şimdi Yunanistan, Bulgaristan oralara da ürün göndermek. Üretmek isteyen, bu işi yapmak isteyen tüm gençlere, özellikle çiftçilere tohum desteğimiz, bilgi desteğimiz, üretim desteğimiz olur. Görüyorsunuz ekimi modernize ettik, makineyle çalışıyoruz. Bir kadının günlük yapabileceği kolaylığı biz bir kadının günlük 2 bin kilogram soğan paketleyebilecek durumuna getirdik. İyi mal olsun yeter ki satılır."



"Susuz yetişiyor"

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy da Tekirdağ soğanının bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden biri olduğunu belirterek, ürünün en dikkat çekici özelliklerinden birinin sulama yapılmadan yetiştirilebilmesi olduğunu söyledi. Aksoy, "Bizim ilimizde Tekirdağ soğanı sulanmıyor. Tekirdağ soğanı çok dayanıklı, özel bir soğan çeşididir. Kıraç ve susuz arazilerde yetişebilmesi, ürünün dayanıklılığını ve depolama süresini artıran önemli özelliklerinden bir tanesidir" dedi.

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Tekirdağ soğanında verimin toprak yapısı ve organik madde durumuna göre değişiklik gösterdiğini ifade eden Aksoy, "Dekara ortalama verimimiz bin 250 kilogram ile 2 bin 500 kilogram arasında değişiyor. Bu verim, toprağın yapısına ve organik madde durumuna göre farklılık gösterebiliyor. 2026 yılında Tekirdağ genelinde yaklaşık 4 bin 400 dekar alanda soğan ekimi gerçekleştirildi. Bu alanlardan yaklaşık 5 bin 700 ton ürün elde edilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

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Aksoy, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak üretimin her aşamasında olduğu gibi hasat döneminde de sahada olduklarını belirterek, üreticilerle bir araya gelerek ürünün kalite ve hasat süreçlerini takip ettiklerini ifade etti.

Tekirdağ'ın coğrafi işaretli ürünlerinden olan Tekirdağ soğanı, üreticilerin tarladaki emeğinin ardından hem sofralarda hem de Türkiye'nin farklı kentlerindeki yeşil soğan üretiminde kullanılmak üzere yola çıkıyor.