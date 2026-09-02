Bu sene vatandaşlar palamuda doyacak! 150 TL'den satışa sunuldu

Haberin Devamı

Türkiye genelinde dün 'Vira Bismillah' diyerek ağlarını denize atan Karadenizli balıkçılar, bol miktarda palamutla kıyıya döndü. 400 gramdan başlayan palamutların tanesi sezonun ilk gününde 150 TL'den satışa sunuldu. Denizde çok sayıda palamut olduğunu ve bu nedenle vatandaşların palamut yemekten bıkacağını ifade eden balık satıcısı Batuhan Acar, "Bugün sezonumuzun ikinci günü. Bu sene palamudumuz bol, hamsimiz çok güzel ve tam sardalye mevsimi. Bu sene halkımız bol, bol palamut yiyecek. Kayıklarda ve gemilerde palamut çok. Şu an palamutla birlikte sardalye çok tüketilmekte. Sardalyenin şu an en yağlı, en lezzetli dönemi olduğu için şu an müşterilerimiz onu da çok tercih ediyor" dedi.

"Palamutlar irileştikçe fiyatlar sabit kalırsa, halkımız bu sene bol bol palamut tüketir"

Acar konuşmasının devamında, "Bu sene daha ilk iki günü, daha hiç belli olmaz. Palamutlar irileştikçe fiyatlar sabit kalırsa, yani palamutlar kilo olarak 1 kilograma ulaştığında fiyatlar 150-200 bandında olursa, halkımız bu sene bol, bol palamut, hamsi tüketir. Yalnız, palamut da çok bol olursa bu sene ben hamsinin geçen senelere göre az olacağını düşünüyorum" dedi.