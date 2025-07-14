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Bu il Türkiye'nin üretiminde önemli yer tutuyor! Hasat başladı, 150 liradan satışa çıkıyor

14.07.2025 - 18:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bu il Türkiye'nin üretiminde önemli yer tutuyor! Hasat başladı, 150 liradan satışa çıkıyor

Kiraz üretiminde önemli bir yere sahip Erzincan’da hasat başladı. Nisan, mayıs aylarında yaşanan zirai don nedeniyle rekolte düştü.

Erzincan’ın Üzümlü ilçesi kiraz üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip. Kiraz hasadının başlaması ile birlikte kiraz üreticisinin yüzü bu sene gülmedi.

Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde kiraz hasadına başlayan üreticiler, hasadını yaptıkları kirazı pazar da istedikleri fiyattan satamıyorlar.

Bu il Türkiyenin üretiminde önemli yer tutuyor Hasat başladı, 150 liradan satışa çıkıyor

Türkiye genelinde yaşanan zirai dondan Erzincan ve ilçeleri de büyük oranda etkilendi. Erzincan'ın meşhur kirazında zirai don kaynaklı yaşanan rekolte düşüşü sonrası fiyat uçtu.

Hasadı yapılan kiraz üreticiden ucuza alınırken marketlerde kilosu 150 ile 300 lira arasında satışa sunuluyor.

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