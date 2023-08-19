Brunelleschi Eserleri Nelerdir? Brunelleschi Eserleri'nin Özellikleri

Brunelleschi Floransa'da 1377 tarihinde dünyaya gelmiş. Buradan anlaşılacağı üzere yaşadığı yıllar günümüzden oldukça çok eskidir. İyi bir mimar olması onu zirveye kadar taşımıştır. Hayatının ilk yılları kuyumculuk ve heykeltraşlık üzerine geçmiştir. Ancak daha sonra mimariye yönelmesi onun için dönüm noktası olmuş. Özellikle Rönesans temsilcileri arasında gönderildiği bilinir.

İlerleyen yıllarda ünlü sanatçı olan Donatello ile birlikte Roma'yı ziyaret etmiş. Burada eski çağ anıtlarını ziyaret etmesi ona ilham kaynağı olmuş. Böylelikle Santa Maria del Fiore Kilisesi’nin yapımını büyük bir başarıyla tamamlamıştır. Ünlü mimarın ölümü 1446 olarak kayıtlara geçmiş.

Brunelleschi Eserleri Nelerdir?

Brunelleschi oldukça kaliteli olan bir sanat anlayışına sahipti. Buda onun büyük başarılara ulaşmasına yol açmış. Verdiği eserlerin son derece dikkat çekici olması onu büyük mimarlar arasında olmaya yakın hale getirmiş. Eserleri ortaya çıktıkça ünü giderek artmıştır.

Brunelleschi'nin önemli eserlerinin şöyle olduğunu söyleyebiliriz;

- Floransa Katedrali

- San Lorenzo Basilikası

- Santo Spirito

- Santa Croce Bazilikası

- Castel Sismondo

- Round of Brunelleschi

Floransa’da yer alan Piazza Della Santissima Annunziata’da bir öksüzler yurdu bulunuyordu. Burasıda 1419-24 yılları arasında Brunelleschi'nin yapmış olduğu önemli bir eserdir.

Brunelleschi Eserlerinin Özellikleri

Brunelleschi eserlerine baktığımız zaman eski ve yeni karışımı bir mimari görülür. Buda onun geniş çalışmalarının bir sonucudur. Özellikle detaylara çok dikkat eder ve mükemmele ulaşmayı amaç edinir. Ayrıca çok önemli bir gözlemcidir. Eserlerini göz önüne aldığımız zaman çok büyük bir mimar olduğunu görmek zor değildir.

Brunelleschi'nin Kişiliği

Brunelleschi oldukça pozitif ve çalışkan bir isimdi. Çevresi tarafından her zaman için sevilmiş ve takdir görmüştür. Eserler ortaya koyarken son derece kendine güvenen bir yapıya bürünüyordu. Bunun yanında çok yönlü bir insan olarak kendini sürekli olarak geliştirmiş.