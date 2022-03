Brent Renaud kimdir, kaç yaşında ve nasıl öldü? New York Times muhabirinin Rusya ile Ukrayna savaşında öldüğü duyuruldu!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı takip eden 51 yaşındaki muhabiri video-muhabiri Brent Renaud’un öldüğü açıklandı. Üzerinde New York Times muhabiri olduğunu gösteren bir kart ve kimlik bilgilerinin çıktığı Renaud’un Rusya’nın ateş açtığı başkent Kiev yakınlarındaki Irpin’de öldüğü belirtildi. Bölge emniyet müdürü Andrei Nebitov’un yaptığı açıklamada Renaud’a saldırı sırasında bir gazetecinin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Yetkililer sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımda Renaud’un basın kartını da yayınladı. Beldgede Renaud’un New York Times adına çalıştığı görüldü. Açıklamada, “İşgalciler, bölgedeki Rus askerlerinin yaptığı hamlelerin arkasındaki gerçeği göstermek isteyen uluslararası basın mensuplarını da öldürdü” denildi.

BRENT RENAUD KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NASIL ÖLDÜ?

Brent Renaud, Peabody ve DuPont ödüllü bir film yapımcısıdır ve son yirmi yılını kardeşi Craig ile film ve televizyon programları üreterek geçirmiştir. Renaud Kardeşler en çok dünyanın sıcak noktalarından hümanist hikayeler anlatmalarıyla tanınırlar ve projeleri Irak ve Afganistan'daki savaşları, Haiti'deki depremi, Mısır ve Libya'daki siyasi kargaşayı, Musul için mücadeleyi, Afrika'daki aşırılığı, kartel şiddetini kapsıyor. Meksika'da ve Orta Amerika'da genç mülteci krizi.

Çalışmaları, bir Peabody Ödülü, iki Columbia DuPont Ödülü, iki Overseas Press Club Ödülü, bir Edward R. Murrow Ödülü, bir IDA Ödülü, En İyi Yönetmenler için bir DGA adaylığı ve birden fazla Emmy dahil olmak üzere televizyon ve gazetecilik alanında en önemli ödüllerin çoğunu kazandı. Filmleri ayrıca Entertainment Weekly, Rolling Stone, Forbes, USA Today, New York Times, Filmmaker Magazine, Los Angeles Times ve American Cinematographer'da da olumlu eleştiriler aldı. Craig ve kardeşi Brent ayrıca Little Rock Film Festivali'ni ve Arkansas Sinema Enstitüsü'nü kurdu.

BRENT RENAUD NASIL ÖLDÜ?

13 Mart 2022'de Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, Brent Renaud'un Ukrayna'da – Kiev bölgesindeki Irpen'de öldüğünü duyurdu.

Gerashchenko'ya göre, Renaud'un ölüm nedeni Rus işgalcilerin bombardımanıydı.

NY TIMES: UKRAYNA’YA BİZ GÖNDERMEDİK

Açıklamada, “Elbette gazetecilik riskli bir iş fakat ABD vatandaşı Brent Renaud, saldırganların zalimliğine dikkat çekmek istemesini canıyla ödedi” ifadesi kullanıldı.

New York Times yazı işleri müdürü yardımcısı Cliff Levy, bu haber ile ilgili olarak sosyal medyadan bir açıklama ve taziye mesajı yayınladı. Levy, “ABD’li gazeteci Brent Renaud’un Ukrayna’da ölümünü üzüntüyle öğrendik, çok yetenekli bir fotoğrafçı ve prodüktördü fakat New York Times için Ukrayna’da değildi” dedi. Yapılan açıklamada Renaud’nun en son 2015’te New York Times için çalıştığı da belirtildi.

YILLARDIR KARDEŞİYLE ÇALIŞIYORDU

Kardeşi Craig ile bir yapım şirketi sahibi olan Brent Renaud, Peabody ve DuPont ödüllerini kazanmış ve geçmiş 20 yılda birçok film ve TV programı hazırlamıştı.