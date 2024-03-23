Brawl Stars kutuları ne zaman gelecek? Brawl Stars kutuları geri gelecek mi, neden kaldırıldı mı?

Brawl Stars geliştiricilerinin yaptıkları açıklamalara gören kutuların oyuna geri döneceği ve oyuncuların kutuları ücretsiz olarak elde edebilecekleri belirtilmektedir.

Brawl Stars oyununda kutular, oyun içinde ödüllerin elde edildiği ve ilerleme kaydedildiği önemli bir öğedir.

İşte Brawl Stars'ta bulunan bazı kutu türleri:

Normal Kutular: Oyun ilerledikçe veya Taklitçi Paralar kullanarak edinilebilir. Çeşitli ödüller içerir: oyun içi para, karakter yükseltme kartları veya yeni bir karakter kazanma şansı gibi.

Büyük Kutular: Normal kutulardan daha fazla ödül sunar. Daha fazla karakter yükseltme kartı ve nadir veya süper nadir bir karakter elde etme olasılığı daha yüksektir.

Mega Kutular: Daha yüksek miktarda karakter yükseltme kartı ve nadir veya süper nadir bir karakter elde etme olasılığı sunar. Gerçek para karşılığında satın alınabilirler.

Brawl Pass Kutuları: Brawl Pass sezonları boyunca elde edilebilirler. Bu, oyuncuların ilerleme sistemi aracılığıyla ek ödüller ve benzersiz içerikler kazanmalarını sağlar. Daha değerli ödülleri içerirler.

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Yıldız Gücü ve Gadget Kutuları: Karakterlerin özel yeteneklerini ve becerilerini açarlar. Bu öğeleri elde etmek için açılabilirler.