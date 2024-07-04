Brawl Stars kutular ne zaman gelecek? Brawl Stars kutular geri gelecek mi 2024, Brawl Stars bakım molası bitti mi?

Gerçek oyuncularla savaşacağınız çevrimiçi aksiyon oyunu olan Brawl Stars Supercell tarafından geliştirildi. Brawl Stars 5 farklı oyun modu yer alıyor. Peki, Brawl Stars kutu ne zaman geri gelecek?

BRAWL STARS MEGA KUTU NE ZAMAN GELECEK?

Kulların dört gözle beklediği Brawl Stars mega kutuların 12 Temmuz 2024 tarihinde geleceği düşünülüyor. En kötü ihtimalle Brawl Stars mega kutular 31 Temmuz’a kadar gelmiş olacak.

BRAWL STARS NEDİR?

Oyunun, ilk olarak 15 Haziran 2017'de, beta sürümü çıkartıldı. Hızlı tempolu freemium çok oyunculu bir gerçek zamanlı strateji oyunudur. Küresel yayın tarihi 12 Aralık 2018'dir.