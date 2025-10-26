Böylesi kolay görülmüyor! Mardin'de bu domates hayrete düşürdü

GAZETE VATAN ANA SAYFA
26.10.2025 - 19:05

Kaynak: İHA

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir çiftçinin tarlasından çıkan dev domates, ağırlığıyla görenleri hayrete düşürdü. Geleneksel yöntemlerle yetiştirilen ürünün 1 kilo 400 gram gelmesi, bölge topraklarının bereketini gözler önüne serdi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çiftçilik yapan ve yerel tohumlarla üretim yapan bir çiftçi, bu yılki domates hasadında şaşkınlığa neden olan bir ürünle karşılaştı. Tarladan toplanan domateslerden biri, yapılan tartımda tam 1 kilo 400 gram geldi. Alışılmışın çok üzerindeki bu ağırlık, hem bölge halkını hem de tarım yetkililerini hayrete düşürdü.

