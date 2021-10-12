Boşanma davası nasıl açılır? Avukatsız boşanma davası açmak için gerekenler…

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Öncelikle boşanmak isteyen kişinin evliliğinin bitip bitmeme derecesini kendi içinde bir tartması ve buna göre karar vermesi gerekir. Kişi eğer boşanma konusunda kararlıysa hangi tür boşanma davası açmasını da bilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı olarak yapılan boşanmalarda eşlerin evliliklerinin üzerinden tam 1 yılın geçmiş olması gerekmektedir. Bir yıl dolmadan eşler anlaşmalı boşanma ile boşanmaları mümkün değildir. Buna mukabil boşanırken hem kişinin kendisinin hem de eşinin boşanmayı istemesi gerekmektedir. Her iki taraf boşanmaya dayalı unsurlarda ve boşanmaya bağlı konularda mutabık ise anlaşmalı boşanma ile boşanmaları mümkündür.

Çekişmeli boşanma davasında ise kişi eğer boşanmak istiyor ve evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmemişse veya eşlerden birisi boşanmak istiyor diğeri boşanmak istemiyorsa çekişmeli boşanma davası ile boşanma davası açabilmek mümkündür.

İki taraf boşanma konusunda mutabık kalsalar da bazen boşanmaya dayalı unsurlarda anlaşma sağlayamamaktadır. Bu durumda da çekişmeli boşanma davası açılabilmektedir. Örneğin; eşlerin ikisi de boşanmak istiyor fakat çocuğun velayeti konusunda anlaşma sağlanamazsa kişi çekişmeli boşanma davası açabilir.

Her iki dava türünde de mutlaka kişi dava dilekçesi hazırlamalıdır. Yazılan bu dilekçe hukuki muhakemelere uygun şekilde hazırlanmalıdır. Hukuka uygun hazırlanmayan dilekçeler hakim tarafından reddedilir. Bu nedenle dava dilekçesi hazırlanırken veya boşanma sürecinde vekillik hizmetinden yararlanmak işleri kolaylaştırmada etkili olacaktır.

Avukatsız Boşanma Davası Açmak İçin Gerekenler Nelerdir?

Bu süreçlerde genellikle avukat tutulur ve dava süreçleri bu şekilde takip edilir. Bunun yanı sıra kişiler anlaşmalı boşanma davasını kendileri de açabilmektedir. Fakat uzmanların görüşlerine bakıldığında bu süreçlerde bir avukat tutulması kişinin yararınadır. Çünkü anlaşmalı boşanma ve diğer unsurlarda da anlaşılabilecek konular ilerde bir sıkıntı vermemesi açısından hukuka uygun şekilde protokole dökülmelidir. Bu nedenle avukatlık hizmeti bu açıdan önemlidir.

Kişi eğer avukatsız bir şekilde boşanma işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsa bulunduğu bir yerdeki bir baroya giderek ''ben boşanma davası açmak istiyorum fakat avukata maddi gücüm yeterli değil'' deyip adli yardım ile avukat talep edebilir.

Çekişmeli boşanma davalarında önemli konulardan birisi de iddialardır. Bu iddialar hukuka uygun şekilde hazırlanmalıdır. Öne sürülen deliller de hukuka aykırı olmamalıdır. Bu iddialar eğer ispatlanamıyor ise dava reddedilir.

Kişi boşanma davasını aile mahkemesinde açabilir. Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde kişi asliye hukuk mahkemelerinde aile mahkemesi sıfatıyla boşanma davası açabilmektedir.